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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد؛

تحقیق و تفحص از پزشکان نجومی بگیر کلید خورد

تحقیق و تفحص از پزشکان نجومی بگیر کلید خورد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از آغاز تحقیق و تفحص کارانه پزشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خضری، با اعلام این خبر که تحقیق و تفحص از نحوه ارائه کارانه پزشکان در مجلس اعلام وصول شده است، گفت: این تحقیق و تفحص در ۹ محور اعم از نحوه پرداخت به پزشکان نجومی‌بگیر فعال در دانشگاه علوم پزشکی، شائبه ذی نفع بودن تیم پزشکی دانشگاه در شرکت‌های پیمانکاری برای برنده شدن در مناقصاتی که در حوزه‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده است و دخالت غیرقانونی و سلیقه‌ای در جذب و بکارگیری نیروها در تمامی سطوح، صورت خواهد گرفت.

وی افزود: شائبه‌هایی در نحوه عملکرد مالی و اداری تیم مدیریت دانشگاه در سطح ریاست و برخی معاونان دانشگاه به ویژه در معاونت درمان، بخش مالی بانکی، پشتیبانی و معاونت توسعه منابع انسانی وجود دارد که باید رفع شود.

خضری خاطرنشان کرد: بحث توزیع ناعادلانه پزشکان یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این تحقیق و تفحص است، کما اینکه در روند توزیع، مناطق برخوردار برخوردارتر شده و مناطق محروم از دسترسی به متخصصان محروم‌تر شده‌اند.

وی تصریح کرد: ما بعد از تعطیلات این تحقیق و تفحص را بلافاصله در دستورکار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار خواهیم داد، ضمن اینکه موضوعاتی که در این حوزه وجود دارد، فراتر از مواردی است که در این تحقیق و تفحص لحاظ شده است، اما در شرایط کنونی به همین موضوعات بسنده می‌کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطر نشان کرد: ما در این تحقیق و تفحص این موضوع را بررسی خواهیم کرد که پزشکان فعال در دانشگاه علوم پزشکی میزان اعتباراتی که به منظور اجرای طرح تحول سلامت بدون انجام آزمایش دریافت کرده‌اند، به چه صورت هزینه کرده‌اند.

وی یادآورشد: این تحقیق و تفحص در ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی که لقب ایران کوچک را به دلیل برخورداری از اقوام و مذاهب مختلف دارد، به صورت پایلوت اجرا خواهد شد و نتایج آن برای سراسر کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

خضری افزود: هم‌اکنون برخی پزشکان فعال در دانشگاه علوم پزشکی به طور متوسط کارانه ۷۰ میلیونی به همراه حقوق ۳۰ میلیونی دریافت می‌کنند، و این جای سوال است که نسبت به کارمندان همتراز خود در سایر وزارتخانه‌ها چه میزان کارایی داشته‌اند که ضریب دریافتی آنها تا این اندازه تفاوت داشته است.

وی تاکید کرد: بی‌تردید طرح تحول سلامت برای بسط عدالت در حوزه سلامت اجرا شد که در این زمان قصد داریم این مهم را بررسی کنیم به چه نتایجی منتهی شده است، چرا که بنده از حامیان این طرح هستم و معتقدم انقلابی در حوزه سلامت ایجاد کرده است، اما باید نواقص آن و میزان تحقق اهدافی که برای آن تعیین شده بوده نیز مشخص شود.

کد مطلب 4451802
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
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      البته این کارانه های درشت برای برخی پزشکان خاص است که اکثرا بالای 70 سال و 30 سال خدمت اند و یا به اسم " تخت روز بخش ویژه " همزمان در اتاق عمل و در بخش ICU هستند. کارانه شهرستانها پرداخت نشده
    • IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
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      عده ای از اساتید علوم پزشکی کمتر از 50 ساعت در ماه در بیمارستانهای آموزشی حضور دارند و عده ای هم بیش از 10 مسافرت خارجی در سال شرکت در کنفرانس خارجی با خرج اسپانسرها دارند. کنفرانس بجای آموزش بر بالین بیمار

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