کشورهای اسلامی با دستان سردار سلیمانی از لوث تروریست ها پاک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی اظهارات سخیف روز گذشته مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خزانه داری این کشور و توجیه اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران با اتهام زنی به سرلشکر سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه که ایفاگر نقشی بی‌بدیل در شکست توطئه امریکایی،عبری و عربی داعش و تروریست های تکفیری علیه مردم منطقه بود، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تقبیح سخنان وی، اظهار داشت: آقای پمپئو، اگر به فکر آبروی خود نیستید، لااقل دلتان به حال حیثیت کشورتان بسوزد. این اظهارات مضحک و از سر عجز و ناتوانی را چرا و با چه هدفی بیان می کنید؟ یعنی شما واقعا اعتقاد دارید عربستان که دستانش تا مرفق به خون هزاران تن از مردم مظلوم یمن ، بحرین و نیز مردم و اتباع خود از جمله خاشقجی آلوده است، با تروریسم مبارزه می کند؟



وی با اشاره به نقش سرلشکر سلیمانی در نجات و رهایی ملت های عراق و سوریه از فتنه داعش و جنایات تروریست های تکفیری در جبهه مقاومت ،تصریح کرد: این شما هستید که دستتان به خون مظلومان منطقه آغشته است یا سردار سلیمانی که عمر خود را برای مبارزه با تروریسم و داعشی های دست پرورده شما صرف کرده و می کند.

سرلشکر جعفری در ادامه تصریح کرد: همگان می دانند با دستان پاک و تدبیر بی نظیر و همت بلند قاسم سلیمانی این اسوه و الگوی مقاومت، تروریست های تکفیری و غیر تکفیری به درک واصل و خون ناپاک مزدوران و جنایتکاران شما به زمین ریخته شده که نتیجه اش پاک شدن سرزمین کشورهای مظلوم اسلامی منطقه از لوث وجود تروریست های تکفیری است.

فرمانده کل سپاه پاسداران، آمریکا، رژیم اشغالگر قدس و عربستان را حامیان اصلی تروریسم تکفیری خواند و تاکید کرد: بیش از این آمریکا را با این اظهارات سخیف و ذلیلانه بی آبرو نکنید.