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۱۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

رئیس کمیته امنیت مجلس در گفتگو با مهر:

مکانیزم مالی اروپا باید هر چه سریعتر اجرایی شود

مکانیزم مالی اروپا باید هر چه سریعتر اجرایی شود

رئیس کمیته امنیت مجلس گفت: ما باید اروپایی‌ها را به اجرای هر چه سریعتر مکانیزم مالی مورد نظرشان برای ارتباط با ایران و تعهد به توافقات صورت گرفته با ایران وادار کنیم.

ولی‌الله نانواکناری، رئیس کمیته امنیت مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به وعده‌های پس و پیش اروپایی‌ها و آغاز دور جدید تحریم‌ها چقدر می‌توانیم روی کمک اروپایی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها حساب باز کنیم، گفت: قطعا نمی‌توانیم به اروپایی‌ها اعتماد کامل و صد در صدی داشته باشیم و جای شک و شبهه دارد که آنان به همه تعهدات خود در قبال ایران پایبند باشند.

رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه البته روند مذاکره با اروپا امیدوارکننده است، تصریح کرد: امیدواریم حرف و عمل اروپایی‌ها یکی باشد و متعهد به توافقات خود با ایران در زمینه اجرایی کردن مکانیزم مالی باشند.

نانواکناری با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها این روزها بیش از پیش به دنبال آن هستند که اروپایی‌ها را از ارتباط با ایران منصرف کنند و در این زمینه رایزنی‌هایی را انجام می‌دهند، افزود: البته اروپایی‌ها بر ادامه برجام و پایبندی به این توافق بین‌المللی پافشاری می‌کنند. در شرایط فعلی ما باید اروپایی‌ها را به اجرای هر چه سریعتر مکانیزم مالی مورد نظرشان برای ارتباط با ایران و تعهد به توافقات صورت گرفته با ایران وادار کنیم و پیگیری‌های بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اعلام زمان برای اجرای مکانیزم مالی اروپا دست ما نیست بلکه اروپایی‌ها باید آن را اعلام رسمی کنند، گفت: البته وزارت خارجه هم باید در این زمینه فعالتر باشد تا هر چه زودتر این تعهد عملیاتی شود.

کد مطلب 4452063
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
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      ما باید خیلی ساده باشیم که دل خوش کنیم به اروپا. یک مثال میزنم؛ اگر کسی به شما بگویید این کوه پر از حیوانات وحشی هست و باتلاق داره شما باز هم میروید کوه؟ حقیقت اینکه با یک اخطار آمریکا هیچ شرکتی جرات نمیکنه

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