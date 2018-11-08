مکانیزم مالی اروپا باید هر چه سریعتر اجرایی شود

ولیالله نانواکناری، رئیس کمیته امنیت مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به وعدههای پس و پیش اروپاییها و آغاز دور جدید تحریمها چقدر میتوانیم روی کمک اروپاییها برای دور زدن تحریمها حساب باز کنیم، گفت: قطعا نمیتوانیم به اروپاییها اعتماد کامل و صد در صدی داشته باشیم و جای شک و شبهه دارد که آنان به همه تعهدات خود در قبال ایران پایبند باشند.
رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه البته روند مذاکره با اروپا امیدوارکننده است، تصریح کرد: امیدواریم حرف و عمل اروپاییها یکی باشد و متعهد به توافقات خود با ایران در زمینه اجرایی کردن مکانیزم مالی باشند.
نانواکناری با اشاره به اینکه آمریکاییها و صهیونیستها این روزها بیش از پیش به دنبال آن هستند که اروپاییها را از ارتباط با ایران منصرف کنند و در این زمینه رایزنیهایی را انجام میدهند، افزود: البته اروپاییها بر ادامه برجام و پایبندی به این توافق بینالمللی پافشاری میکنند. در شرایط فعلی ما باید اروپاییها را به اجرای هر چه سریعتر مکانیزم مالی مورد نظرشان برای ارتباط با ایران و تعهد به توافقات صورت گرفته با ایران وادار کنیم و پیگیریهای بیشتری در این زمینه داشته باشیم.
رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اعلام زمان برای اجرای مکانیزم مالی اروپا دست ما نیست بلکه اروپاییها باید آن را اعلام رسمی کنند، گفت: البته وزارت خارجه هم باید در این زمینه فعالتر باشد تا هر چه زودتر این تعهد عملیاتی شود.
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