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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۱۳

سفیر عربستان در روسیه:

زمان سفر پوتین به عربستان به زودی مشخص خواهد شد

زمان سفر پوتین به عربستان به زودی مشخص خواهد شد

سفیر عربستان در روسیه اعلام کرد که زمان سفررئیس جمهور روسیه به عربستان به زودی مشخص میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امورخارجه روسیه با «رائد بن خالد قرملی » سفیر عربستان در روسیه دیدار کرد.

طرفین در این دیدار اعلام کردند که روسیه و عربستان سعودی در تلاش برای ایجاد همکاری های سیاسی هستند و خواستار تقویت بیشتر گفتگو سیاسی قابل اعتماد بین مسکو و ریاض شدند.

قرملی و بوگدانوف همچنین درخصوص اوضاع سوریه و کشورهای خلیج فارس نیز تبادل نطر کردند.

سفیر عربستان در روسیه پس از این دیدار اعلام کرد که زمان سفر «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به عربستان به زودی مشخص خواهد شد.

کد مطلب 4452252

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