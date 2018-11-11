نمایشگاه واردات چین ۵۷.۸ میلیارد دلار قرارداد منعقد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روزنامه رسمی چاینادیلی روز یکشنبه اعلام کرد که در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین، قراردادهایی به ارزش حدود ۵۷.۸۳ میلیارد دلار برای سال آتی منعقد شده است.

نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (‌CIEE) که در ۵-۱۰ نوامبر برگزار شد، هزارن شرکت خارجی را خارجی را با خریداران چینی روبرو کرد تا پتانسیل واردات بزرگترین اقتصاد جهان را به نمایش بگذارد. این نمایشگاه روز شنبه به پایان رسید.

این روزنامه در پایگاه اینترنتی خود (که مانند توییتر است و نام آن ویبو است) نوشت: قراردادهای مربوط به تجهیزات اطلاعاتی و تجهیزات با تکنولوژی بالا، بالغ بر ۱۶.۴۶ میلیارد دلار شدند، درحالی‌که قراردادهای مربوط به کالاهای مصرفی الکترونیکی و کالاهای خانگی به حدود ۴.۳۳ میلیارد دلار رسید.

خرید توافق شده برای کالاهای مربوط به بخش خودرو به رکورد ۱۱.۹۹ میلیارد دلار رسید، درحالی که پوشاک و کالاهای مصرفی ۳.۳۷ میلیارد دلار و محصولات غذایی و کشاورزی ۱۲.۶۸ میلیارد دلار، قرارداد منعقد کردند.

به علاوه ۵.۷۶ میلیارد دلار ابزارهای پزشکی و کالاهای دارویی فروخخته شدند.

نمایشگاه واردات چین، با بالا گرفتن اختلافات تجاری با آمریکا، برای نمایش دادن حسن نیت چین برگزار شد. دوشنبه گذشته، رییس‌جمهور چین شی‌جین‌پینگ، قول داد تعرفه‌ها را کاهش دهد، دسترسی به بازار این کشور را گسترش داده و واردات از خارج را تقویت کند.