به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی پیش از ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی که به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باغ زیبا برگزار شد، گفت: روابط عمومیها یک جاده دو سویه بین انتقال افکار مسئولان به افکار عمومی و انتقال مطالبات افکار عمومی به مسئولان را دارند و مدیریت این توازن یکی از کارهای سخت آنها به شمار میآید.
وی ادامه داد: یکی دیگر از کارهای روابط عمومی توازن سه گانه دانش، هنر و فناوری و مهارت است. به عنوان مثال برخی حوزهها فقط به دانش نیاز دارند و برخی به هنر و برخی دیگر هم به فناوری و مهارت نیاز دارند ولی روابط عمومیها باید این سه حوزه را توامان با یکدیگر داشته باشند و اینکه روابط عمومیها این مولفههای سه گانه را در سازمان اداری خود با هم پیش ببرد کار راحتی نیست.
صالحی گفت: توازن بین فضای ارتباط مسئولان با ذینفعان و مسئولان با کارکنان یکی دیگر از کارهای روابط عمومیها است. گاهی مسئولیت درونی باعث مغفول ماندن مسئولیت بیرونی میشود و گاهی نیز موجب مغفول ماندن مسئولیت درونی. یک روابط عمومی موفق به گونه ای رفتار میکند که کارکنانش خارج از مجموعه مدافع آنها باشند. بنابراین کارکنان باید انگیزه کافی برای انجام چنین کاری را داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تشریح وظایف سخت روابط عمومیها افزود: روابط عمومیها در عین اینکه باید آینده نگری داشته باشند باید ناظر به وضع موجود در حرکت باشند و توازن این دو با یکدیگر باید مورد توجه روابط عمومیها باشد.
وی با اشاره به تعریف اطلاع رسانی و تبلیغات ادامه داد: روابط عمومی فقط اطلاع رسانی و یا فقط تبلیغات نیست. هر یک از این دو ویژگیهای خود را دارند و توازن میان آنها از سوی روابط عمومیها نیز یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
صالحی وظیفه توصیف گری و تغییر آفرینی را از دیگر وظایف روابط عمومیها برشمرد و تصریح کرد: ترکیب این دو که هم افکار عمومی را به خوبی تحلیل و توصیف کند و هم به عنوان عنصر کنشگر بر آن تاثیر بگذارد یکی دیگر از کارهای سخت روابط عمومیها است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم با اشاره به اهمیت اعتماد اجتماعی به حاکمیت و دولت ادامه داد: روابط عمومیها میتوانند نقش به سزایی در افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر عدم جزیره ای عمل کردن روابط عمومیها و میدان دادن به فعالیتها با ساز و کار فعالانه و ایجابی و موثر تاکید کرد.
صالحی با تاکید بر تجمیع ظرفیتها و استفاده از آنها گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری و دینی دارای فرصتهایی است که میتوان از این ظرفیتها بهره برد.
وی با بیان اینکه روابط عمومیها خط انتقال بین دولت و افکار عمومی هستند ادامه داد: به طور کل ما در کارهای میان بخشی ضعیف هستیم و سازمانهایمان به صورت تک منظوره شکل گرفته اند بنابراین باید ارتباطات میان بخشی سازمانها را به حداکثر برسانیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با تاکید بر لزوم ایجاد فضای نشاط و امید در جامعه گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ستادی با عنوان جشن بهار مهربانی تشکیل داده است که همه سازمانها میتوانند با هدف هم افزایی در این ستاد مشارکت داشته باشند تا بتوانیم فضای نشاط در کشور را به حداکثر برسانیم.
در این نشست محمد سلطانی فر معاون امور مطبوعاتی، علیرضا معزی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، همایون امیرزاده رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سیدضیاهاشمی مدیرعامل ایرنا، روغنیها مدیرمسئول روزنامه ایران و افضلی مدیر مسئول روزنامه ایران و روسای مراکز روابط عمومی دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
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