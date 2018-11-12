۵۶ متخصص رشته های پزشکی در ایلام مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم همتی ظهر دوشنبه در جلسه مشترک هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب رسانه استان ایلام اظهار کرد: با هماهنگی های صورت گرفته این افراد که از جراحان برجسته کشور در رشته های مختلف پزشکی هستند طی روزهای ۳۰ آبان تا ۴ آذر ۹۷ به ایلام سفر می کنند.

وی با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته از طریق رسانه ها در خصوص حضور این تیم پزشکی در استان اطلاع رسانی شده بود تا مردم بتوانند خدمات مورد نیاز خود را بطور رایگان در مدت زمان حضور آنان دریافت کنند ، گفت: با توجه به ثبت نام های صورت گرفته در این مدت نزدیک به ۲۰۰ عمل جراحی شکاف کام و لب و همچنین ۴۰۰ عمل جراحی چشم توسط متخصصان موسسه مرهم رایگان انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام همچنین در ادامه به عملکرد این مرکز در ایام اربعین اشاره کرد و یادآور شد: با مساعدت وزارتخانه و تلاش مسئولان استان طی این ایام ۱۵ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی در اختیار استان قرار گرفت ضمن اینکه ۱۵۰ دستگاه آمبولانس، ۱۰ اتوبوس آمبولانس و ۹ بالگرد با زائران ارائه خدمت می کرد.

همتی ادامه داد: در ایام اربعین امسال ۶۰۰ هزار نفر از زائران اباعبدالله الحسین (ع) از خدمات پزشکی بهره مند شدند و ۷۸ هزار و ۶۶۱ زائر به بیمارستان های علوم پزشکی در مرز مهران مراجعه که ۸۱۸ نفر خارجی بودند.

وی اضافه کرد: ۹ زائر طی این مدت در حوادث جاده ای در راه های مواصلاتی به مرز مهران فوت شدند و تعداد یک هزار و ۲۲۱ مورد عمل جراحی نیز در سطح بیمارستان های استان صورت گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: در ایام اربعین ۱۲۰۰ نفر از نیروهای این وزارتخانه در مرز مهران و سطح استان به زائران خدمت پزشکی ارائه کردند.