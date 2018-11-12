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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

معاون کمیته امداد استان مرکزی:

مردم استان مرکزی امسال بیش از ۳.۵میلیارد تومان به فقرا کمک کردند

مردم استان مرکزی امسال بیش از ۳.۵میلیارد تومان به فقرا کمک کردند

اراک- معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان مرکزی گفت: مردم استان مرکزی در شش ماهه نخست امسال سه میلیارد و ۶۴۵میلیون تومان در قالب صدقه به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد،  شاپور جلالی با بیان اینکه صدقات مردمی به منظور رفع نیازها و حل مشکلات محرومان هزینه می شود، اظهار داشت: این میزان صدقه از ۷ هزار و ۵۹ صندوق صدقه بزرگ ،۱۲۳هزار و ۱۹ صندوق کوچک و هزار و ۹۷۱ صندوق کوچک جمع آوری شده است.

وی سرعت در انتقال وجوه صدقات، صرفه جویی در وقت، نیروی انسانی و همسان سازی پرداخت صدقات با کارت های عابر بانک را از  مزایای پرداخت صدقه با استفاده از روش های الکترونیکی و نوین دانست و افزود: کمیته امداد به منظور تسریع جمع‌آوری وجوهات کمک‌ مردمی استفاده از روش‌های نوین در پرداخت صدقات با ارسال عدد ۳ به ۳۰۰۰۳۳۳۳ و نصب نرم‌افزار سامانه نیکوکاری امداد  با عنوان سنا را به خیران و مشترکان صندوق صدقات پیشنهاد می‌کند.

جلالی در پایان با اشاره به اینکه افزایش اعتماد عمومی مهم‌ترین مزیت استفاده از اپلیکیشن سنا است، گفت: نیکوکاران با این اپلیکیشن به سادگی می‌توانند تراکنش کمک‌های خود را دریافت کرده و حتی از هزینه‌کرد صدقه خود در امور نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر اطلاع یابند.

کد مطلب 4456401

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