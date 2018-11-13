۱۵۰هزاردانش آموزکردستانی در المپیاد ورزشی درون مدرسه شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، افشین خوش گوار در مراسم نمادین پنجمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای که در دبستان استقلال ناحیه یک سنندج برگزار شد، اظهارداشت: در چند سال اخیر بیشترین تلاش در تربیت بدنی آموزش و پرورش استان بر ایجاد نشاط ، شادابی، تحرک و سرزندگی در مدرسه متمرکز شده است.

وی افزود: هدف از اجرای برنامه ها و فعالیت های ورزشی در مدارس این است که در کنار مسائل آموزشی، به موضوع شادابی، سلامت جسمانی، روحی و روانی اهمیت داده شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کردستان ورزش را جزء لاینفک زندگی دانش آموزان دانست و ادامه داد: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای از برنامه های محوری و اولویت دار معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان است.

خوش گوار در ادامه به اهداف برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد نشاط و شادابی در مدارس، تقویت مشارکت محوری و مشارکت پذیری و نهادینه سازی کارگروهی در دانش آموزان از مهمترین اهداف برگزاری این المپیاد ورزشی است.

وی همچنین مشارکت فعال مدیران مدارس در برنامه های تربیت بدنی، همراهی معلمان و اولیای دانش آموزان با بحث های ورزشی و در نهایت استعدادیابی ورزشی را از دیگر اهداف برگزاری این المپیاد عنوان کرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کردستانبا بیان اینکه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در ۱۲ رشته برگزار می شود، بیان کرد: امسال شاخص پوشش دانش آموزان در المپیاد درون مدرسه ای ۸۶ هزار نفر است که بنا داریم این شاخص را به ۱۵۰ هزار دانش آموز برسانیم.

خوش گوار در ادامه گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در کنار سایر برنامه‌ های مکمل تربیت بدنی چون طرح حیاط پویا، ورزش صبحگاهی ، کانون های ورزش درون مدرسه ای و ورزش با خانواده می تواند بسیار موثر و مفید باشد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که امر به ورزش یک امر به معروف است، اظهارداشت: اگر جامعه ما به ورزش کردن روی بیاورد قطعا جامعه ای سالم و شاداب خواهیم داشت.