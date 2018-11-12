دلخانی به رده بندی رسید/ یوسفی به گروه بازنده ها رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مقدماتی پنج وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان روز دوشنبه در شهر بخارست کشور رومانی برگزار شد که در پایان میثم دلخانی در وزن ۶۳ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد و علی اکبر یوسفی نیز در گروه بازنده های وزن ۱۳۰ کیلوگرم حضور دارد.

نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم رضا خدری در دور نخست مقابل بالبایی دوردوکوف از قرقیزستان با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، وی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم میثم دلخانی در دور اول مقابل ایهور بلیاک از بلاروس با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شد وی در دور دوم رامیز ممدوف از آذربایجان را با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل کاتساکی اندو از ژاپن با نتیجه ۶ بر ۳ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم سید محمد چوبچیان پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل ساجان از هند با نتیجه ۱۴ بر ۶ مغلوب شد و با توجه به شکست این حریف در مرحله نیمه نهایی، چوپچیان حذف شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم مهدی فلاح در دور نخست در مصاف با اینوت کاراس از رومانی با نتیجه ۱۴ بر ۳ پیروز شد. وی در دور دوم مقابل گازی خلیل اف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف کوبایی، فلاح از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم علی اکبر یوسفی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۴ بر یک مقابل زویادی پاتاریدزه قهرمان جوانان جهان و دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال جهان از گرجستان کشتی را واگذار کرد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، وی به گروه بازنده ها رفت. یوسفی ابتدا در این گروه به مصاف نوخچو لابازانوف از روسیه می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دیدار رده بندی مقابل یوهانس مایینپاییا از فنلاند قرار می گیرد.

مسابقات شانس مجدد اوزان فوق ظهر سه شنبه و دیدارهای رده بندی و فینال شب برگزار می شود.