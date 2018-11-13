فیس بوک برای کاربران آمریکایی و اروپایی مختل شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته حدود یک ساعت دسترسی کاربران فیس بوک، واتس اپ و اینستاگرام در نقاط مختلف جهان به حساب های کاربری شان قطع شده بود.

کاربرانی که سعی کردند از طریق وب سایت در دسک تاپ به حساب خود دسترسی یابند، با این پیام روبرو می شدند:«متاسفیم، اختلالی ایجاد شده است». از سوی دیگر کاربران موبایل نیز نمی توانند صفحه News Feed خود را رفرش کنند.

درهمین راستا فیس بوک به نیویورک تایمز گفت: اوایل امروز یک تست روتین سبب اختلال در دسترسی کاربران به حساب های کاربریشان یا ارسال پست در خدمات فیس بوک از جمله واتس اپ و اینستاگرام نیز شد. ما به سرعت تحقیقاتی انجام دادیم و دسترسی همه کاربران را دوباره برقرار کردیم. از این اختلال عذرخواهی می کنیم.

این اختلال کاربران آمریکایی، آمریکای جنوبی و اروپایی را تحت تاثیر قرار داد.