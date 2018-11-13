صنعت آبزی پروری سالانه ۲۰ تن سیست آرتیما نیاز دارد

معصوم فصیح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نیاز به سیست آرتمیا هر سال از طریق واردات تامین می کنیم اظهارداشت: این در حالی است که در کشور به خصوص آذربایجان غربی ظرفیت های ویژه ای برای تولید و پرورش آرتمیا داریم.

وی با بیان اینکه پرورش آرتمیا دارای صرفه اقتصادی بالایی است عنوان کرد: علاوه بر دریاچه ارومیه که منبع اصلی آرتمیا است استان استخرهای خاکی در برخی از شهرهای استان از جمله میاندوآب ظرفیت خوبی برای تولید این گونه ارزشمند است که تنها نیازمند حمایت مسئولان کشوری است.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی دسترسی به منبع دارای شوری بین ۲۰ تا ۱۲۰ گرم در لیتر، دمای بالا، فصول خشک و نرخ تبخیر زیاد در منطقه، وجود اراضی فاقد کشت و مسطح و دارای شیب ملایم، میزان نفوذپذیری بسیار کم خاک، دسترسی به منابع انرژی، امنیت مناسب منطقه، وجود جاده به منظور دسترسی آسان،سردخانه با امکان ایجاد دمای منفی ۱۸ درجه بخشی از ظرفیت های استان برای تولید و تامین نیاز کشور به سیست آرتمیا عنوان کرد.

وی اظهار داشت: امسال الگوسازی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که می‌توانند در اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه نسبت به پرورش این موجود ارزشمند مبادرت کنند در دستور کار قرار گرفته است.

آذربایجان غربی دارای آبزیان ارزشمندی چون آرتمیای دریاچه ارومیه و شاه میگوی دراز آب شیرین سد ارس است که تنها از منابع آبی این استان صید و به کشورهای خارجی به ویژه کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

این استان از نظر تولید انواع آبزیان در بین استان‌های غیرساحلی طی سالیان متمادی مقام نخست را به خود اختصاص داده است و به لحاظ دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی و ظرفیت های آبی، مستعد آبزی ‌پروری به عنوان یک قطب مهم شیلاتی به ویژه در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در سطح کشور است.