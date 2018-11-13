سفیر اتحادیه اروپا از عربستان فراخوانده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «ان آر سی» هلند، «ماریا اسخاکه» نماینده هلندی عضو پارلمان اروپا در وب سایت خود اعلام کرد که وی به همراه ۵۵ عضو دیگر پارلمان اروپا طی نامه ای خطاب به «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان فراخواندن سفیر اتحادیه اروپا از عربستان سعودی شد.

در نامه ارسالی این نمایندگان پارلمان اروپا به موگرینی که در سایت متعلق به «ماریا اسخاکه» منتشر شده، قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی نقض حقوق بشر خوانده و تاکید شده است که عربستان سعودی بر روی دولتها و سازمانهای بین المللی برای سکوت در قبال وضعیت حقوق بشر در این کشور فشار می آورد.

این نامه همچنین توجهات را به شرایط نقض حقوق بشر در عربستان از جمله اعدام قریب الوقوع ۱۲ تن از شیعیان این کشور، قتل جمال خاشقجی و نقش مخرب عربستان در یمن جلب نموده و درخواست کرده تا زمانی که عربستان سعودی کشتار شهروندان در یمن را متوقف ننماید، گامهای مثبت در زمینه حقوق بشر برندارد و تحقیقات بین المللی و تعقیب قانونی عوامل قتل خاشقجی را نپذیرد، سفیر اتحادیه اروپا به ریاض باز نگردد.