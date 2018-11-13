وضعیت تجهیزات پزشکی در تخصیص ارز دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی خاتمی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: تنها تجهیزاتی که برای استفاده با تعرفه دولتی ثبت سفارش و ترخیص می شوند، شمول ارز دولتی می شوند.

وی با اشاره به اینکه، بنا شده که دامنه تخصیص ارز سوبسیدی محدود به کالاهای ضروری و اساسی شود، افزود: در نشست هایی که با مسئولان مربوطه داشتیم، بنا شد که تجهیزاتی که برای استفاده با تعرفه دولتی ثبت سفارش و ترخیص می شوند، شمول ارز دولتی باشند.

خاتمی در ادامه افزود: آنهایی که قرار است بخش خصوصی با تعرفه خصوصی باشد با ارز نیمایی وارد شود و این امر به تشخیص اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و عوامل ذی ربط آن مثل بانک مرکزی و وزارت صمت است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: هر چند تحریم ها نباید تاثیر آنچنانی بر روی قیمت ها داشته باشد اما نظام پزشکی این موضوع را باید بررسی کند و با توجه به تورم موجود حاشیه سود معقولی را در نظر بگیرد و قیمت ها از آن حد بالاتر نرود.

محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه، در مورد کیفیت تجهیزات پزشکی باید به این مهم توجه شود که تولید تجهیزات هایتک تنها در اختیار تعداد محدودی از کشورهای برتر دنیا قرار دارد، گفت: نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکنندگان داخلی تجهیزات هایتک هم تولید کنند و ادعا کرد که قادر به ساخت دستگاه ام آر آی یا تجهیزات هایتک هستیم، بنابراین در شرایط کنونی با اولویت بندی نیازها بتوانیم تحریم ها را مدیریت کنیم.

سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص ضرورت تخصیص ارز دولتی به برخی تجهیزات پزشکی، افزود: اولویت دادن به تخصیص ارز دولتی را وزارت بهداشت

تعیین می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: درست است که برخی از تجهیزات و دستگاه‌های پزشکی اکثرا از تکنولوژی‌های سطح بالا برخوردار بوده و کشورهای معدودی توان تولید آن را با کیفیت بالا دارند، مثل دستگاه های سونوگرافی که بنا به نایب رئیس انجمن رادیولوژی که قبلا قیمت ۲۵۰ میلیونی داشته و اکنون به دلیل نوسانات ارزی به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است، اما اینکه در حال حاضر کشور ما کمبودی در این زمینه دارد که ارز دولتی به آنها تعلق بگیرد را باید مسئولان وزارت بهداشت تعیین نمایند.