برف کوهستان های گیلان را سپیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گیلان با نفوذ سامانه سرد و بارشی از بعدازظهر روز جمعه بیشتر مناطق جلگه‌ای و کوهستانی این استان از روز شنبه شاهد بارش باران و برف بوده است.

روز گذشته با شدت بارش باران شاهد آبگرفتگی در برخی از شهرهای استان گیلان به ویژه شهرستان آستارا بودیم که برای چند ساعت تردد خودروها و مردم را در معابر با مشکل مواجه کرد البته از ظهر دیروز با کاهش بارش‌ها و فروکش کردن آب وضعیت خیابان ‌های این شهر بهتر شده است.

بارش در مناطق کوهستانی گیلان نیز به صورت برف گزارش شده است. براساس گزارشات دریافتی برف در کوهستان‌های تالش به ۱۰ سانتی متر رسیده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تالش در این باره گفت: بارش برف در ارتفاعات کوهستانی تالش از ساعت ۲۰ دوشنبه آغاز و هم اکنون نیز به صورت خفیف و پراکنده در این مناطق ادامه دارد.

بخت شاهی افزود: در ارتفاعات کوهستانی کرمون، الماس، ناواسالم، رادار، حاچاقیا، ریک، شکردشت، سوباتان، لنزی، لرزره و راهدارخانه ارتفاع برف به ۱۰ سانتی متر رسیده است.

مناطق کوهستانی ۵۰ روستای اشکورات بخش رحیم آباد شهرستان رودسر نیز بارش برف گزارش شده است که در این باره بخشدار رحیم آباد اظهار کرد: بارش برف از بامداد امروز در مناطق کوهستانی اشکورات رحیم آباد آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

شریفی افزود: روستاهای مازی کوته، مومن زمین، لسبو، گیلاچاکانک، اره چاک، کشایه، وِلنی، گیری و صلوات کوه از جمله روستاهایی است که تاکنون ۵ سانتی متر برف باریده و بارش برف در این مناطق ادامه دارد.

شهردار ماسوله نیز از بارش برف در مناطق کوهستانی این شهرک تاریخی خبر داد و گفت: از روز گذشته برف در مناطق کوهستانی شاه معلم، کوله بار و خلیل دست آغاز شده و همچنان ادامه دارد.



حسن آقاجانی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای جلوگیری از بروز مشکلات برای مردم این مناطق بیان کرد: ارتفاع برف در مناطق کوهستانی ماسوله به ۱۵ سانتی‌متر می رسد.

کوهستان‌های درفک و اربنار بخش خورگام شهرستان رودبار براثر بارش برف که از ساعت ۴ بامداد امروز آغاز شده و همچنان ادامه دارد سفیدپوش شده است. در این مناطق در حال حاضر بیش از ۱۰ سانتی ‌متر برف باریده است.

مناطق جلگه‌ای استان گیلان نیز شاهد بارش باران هستند.