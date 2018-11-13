شرایط بدی بر والیبال حاکم است/ پخش نشدن مسابقات به همه لطمه زده

شبنم علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط و وضعیت تیم نامی نو پیش از شروع رقابتهای لیگ برتر والیبال گفت: تیم ما وضعیت خوبی دارد و از یک ترکیب جوان برخوردار است. امیدوارم با وجود بازیکنان با تجربه در کنار جوانان تیم، والیبال خوبی را به نمایش بگذاریم.
ملی پوش والیبال درباره برگزاری رقابتها با حضور ۵ تیم نیز اظهار کرد: وضعیت لیگ بسیار بد است و هر سال نیز شرایط بدتر میشود. دلیلش را نمیدانم چیست! درخواستم از مسئولان این است حداقل شرایط پخش تلویزیونی مسابقات را فراهم کنند تا اسپانسرها برای حمایت از تیمهای بانوان رغبت داشته باشند. بدون پخش تلویزیونی حمایت بی دلیل است، شاید اگر ما نیز بودیم اینکار را انجام نمیدادیم.
علیخانی در ادامه افزود: حضور پنج، شش و هفت تیم در لیگ خیلی فرق ندارد، همیشه همینگونه بوده است. رقابت بین دو تیم وجود دارد، شاید فقط ترتیب تیمهای اول و دوم تغییر کند اما در کل وضعیت مشخص است. باید با جذب اسپانسر و بازیکنان خارجی لیگ را قوی کنیم. اگر بازیکن خارجی جذب نکنیم و تعداد تیمهای قدرتمند را افزایش ندهیم برگزاری لیگ فایدهای ندارد.
بازیکن تیم نامی نو ادامه داد: نیاز به اسپانسر قوی در لیگ بانوان به شدت احساس میشود. اسپانسر نیاز به دیده شدن دارد اما مسابقات بانوان پخش نمیشود. در برنامههای والیبالی فقط ۱۰ دقیقه به مسابقات بانوان اختصاص داده میشود که به هیچ دردی نمیخورد.
او در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه حتی مسابقات والیبال بخش مردان در تهران نیز پخش ندارد؟ گفت: خیلی شرایط بدی حکمفرما است. والیبال در کل رو به سراشیبی است و این اتفاق بدی است. بازیها باید پخش شود تا اسپانسرها و بازیکنان خارجی جذب شوند. اگر بازیها پخش شود انگیزه اسپانسر نیز بیشتر میشود و تعداد تیمها افزایش مییابد.
ملی پوش والیبال به مدیریت تیم خود اشاره کرد و گفت: از مدیریت تیم تشکر میکنم که در شرایط بد اقتصادی از تیم حمایت کرد، کار بسیار بزرگی است. قبلا نیز در بخش تیم داری بودهاند و مدیریت تیم گیتی پسند را داشتهاند و میدانند که تیمداری در بخش بانوان هزینه بسیاری دارد اما دوباره اینکار را انجام دادند و همین برای تک تک بازیکنان ارزش بسیاری دارد.
شبنم علیخانی درباره تیم ملی والیبال بیان کرد: امسال یکی از سالهای خوبم در تیم ملی بود. شاید از نظر رنکینگ نتیجه نسبت به گذشته تفاوتی نداشت اما مدل و سبک بازی تیم ملی بسیار متفاوت بود. با آرامش و روند حرفهای در اردوهای ملی کار کردیم چراکه سرمربی تیم ملی از نظر روانشناسی بسیار عالی کار کرد و بازیکنان نیز از جان و دل مایه گذاشتند. پس از ۱۰ سال حضور در تیم ملی تازه متوجه شدم هنوز جای بسیاری برای کار کردن داریم و نکات بسیاری آموختم.
وی ادامه داد: از مهرگان بسیار تشکر میکنم که انگیزه را در بین ملی پوشان زنده کرد. امیدوارم این روند ادامه دار باشد چراکه آرامشی که داشتیم بسیار خوب بود و اتفاقات بد سال گذشته را فراموش کردیم و بسیار انگیزه داشتیم. از مهرگان عذرخواهی میکنم چون باید نتیجه زحماتش را با کسب نتیجه میدادیم. مهرگان به تیم ملی خودباوری، علم و دانش را تزریق کرد. ناراحتی بازیکنان این بود که باید با کسب نتیجه جواب زحمات مهرگان را میدادیم.
علیخانی در پاسخ به این سوال که آیا تیم ملی میتوانست نتیجه بهتر کسب کند؟ گفت: بله، میتوانستیم. متاسفانه به اشتباهات خود باختیم و دلیل آن نیز کم تجربگی بود. نمیگویم که می توانستیم چین را شکست دهیم، این تیم با ترکیب المپیک خود در رقابتها حاضر شده بود. البته ناگفته نماند که عدهای گفتند این تیم اصلی چین نبوده اما برخی از بازیکنان چین سابقه حضور در المپیک را داشته و بازی آنها را دیدهام.
ملی پوش والیبال در پاسخ به این سوال که تیم ملی چه زمانی میتواند بر سکو قرار گیرد؟ گفت: اگر با همین روند پیش رویم نهایتا تا ۲ سال دیگر میتوانیم بر سکو قرار گیریم. تجربه بسیار مهم است. حضور تیم ملی در تورنمنت مجارستان پیش از رقابتهای AVC CUP بسیار به تیم ملی کمک کرد و موفق شدیم تیمهای قزاقستان و مجارستان را شکست دهیم. ۲ بار تیم استرالیا را شکست دادیم و بار سوم نیز به دلیل مسائل روحی نتیجه را واگذار کردیم. توجیه نمیکنم اما باخت مقابل چین بسیار در روحیه ما تاثیر داشت و فرصت کافی برای ریکاوری روحی نداشتیم. متاسفانه باختیم و فضا برای صحبت کردن منتقدان فراهم شد.
شبنم علیخانی در پایان گفت: ابتدا از کعبی زاده(نایب رئیس بانوان) به خاطر فراهم کردن شرایط خوب در تیم ملی تشکر میکنم. از مهرگان و کادرفنی عذرخواهی میکنم که نتیجه مطلوب را کسب نکردیم. امیدوارم در آینده به خواستهها و آرمانهایمان برسیم. دوست دارم والیبال ملی را با کسب نتیجه و آرزوی دلخواهم کنار بگذارم. تصمیم به خداحافظی دارم و زمانی اینکار را خواهم کرد که به هدفم در تیم ملی رسیده باشم.
نظر شما