وقف، نمادی از روح خیرخواهی و عطوفت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یاوران وقف روز سه شنبه با حضور حجت الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، شفیع زاده مسئول امور مبلغان، واقفان، متولیان امامزاده ها، خادمان و خیرین در قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام غلامرضا عادل در این همایش اظهارداشت: احسان و نیکوکاری که مبتنی بر کمک به دیگران است، از برترین فضائل و صفات نیکوی انسانی است که دین اسلام نیز به آن تاکید کرده است.

وی افزود: در این میان، یکی از کارهای نیکو و شایسته ای که همچون صدقه جاریه باقی می ماند و آثار و برکات آن نصیب افراد جامعه می شود، سنت حسنه وقف است.

عادل بیان کرد: وقف نمادی از روح خیرخواهی، تعاون، هم زیستی و عطوفت انسانی و برخاسته از ایمان است و می تواند راهگشای حل مسائل و مشکلات و نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی جامعه باشد.

معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف کشور تصریح کرد: وقف از یک طرف وسیله ای بسیار خوب برای ایجاد انس، الفت و همبستگی بین مسلمانان و از طرف دیگر وسیله ای برای تألیف قلوب مردم غیر مسلمان نیز هست.

وقف موجب کاهش آلودگیها در جامعه می شود

وی اضافه کرد: وقف جامعه را از آلودگیها و ناخالصیها پاک می کند و راه را برای تزکیه آن هموار می سازد.

عادل یادآورشد:تلاش گسترده ای دربقاع متبرکه صورت گرفته وکسانی که در این مسیر همت کرده اند کاری ماندگار را محقق کرده اند و قزوین در این راه از استانهای برتر کشور است.

وی تصریح کرد: همه دست اندرکاران امامزاده ها و بقاع متبرکه در خدمت وقف هستند و شعار ما این است که «همه واقف باشیم» تاهر کس هر کاری امی تواند در این مسیر انجام دهد.

عادل اظهارداشت: در زندگی هر جنس و کالایی که مادی است تاریخ مصرف دارد و فقط خدا و آنچه رنگ خدایی گرفت ماندگار است و وقف به عنوان یک سنته حسنه و صدقه جاری کاری ماندگار است.

وی اضافه کرد: هر کار خیری که انجام می شود خدا پاداش می دهد و خوشابحال کسانی که می توانند وقف کنند و در این میان در امور معنوی کیفیت از کمیت و میزان مهمتر است.

عادل گفت: انسانی که تمکن مالی دارد و تقوی پیشه کند کافی نیست لذا شکرانه بازوی توانا دستگیری از دیگران است و در این راه یکی با مال، فردی با فکر یا با مشارکت در رسیدگی به نیازمندان همراهی می کند.

در ادامه از خادمان، واقفان، یاوران وقف، هیئت امنا و رسانه های فعال در عرصه وقف تجلیل شد.