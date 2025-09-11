حجت الاسلام عادل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای برنامههای متنوع هفته وقف از سوی این سازمان گفت: هفته وقف امسال با شعار «وقف، یادگار ماندگار» از روز سهشنبه ۱۸ شهریور آغاز شد. در نخستین روز با عنوان «وقف، میراث ماندگار تمدن اسلامی» به بررسی نقش وقف در تاریخ علم، فرهنگ و تمدنسازی پرداخته شد.
وی ادامه داد: چهارشنبه ۱۹ شهریور همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، برنامهها با محوریت «وقف، سنت نبوی؛ سرمایهای برای مهرورزی» برگزار میشود که بر موضوعاتی همچون پیشینه قرآنی و روایی وقف در سنت پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت (ع) تمرکز دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه هفته وقف بسیار برنامههای متنوعی را در دستور کار قرار میدهد، افزود: پنجشنبه ۲۰ شهریور به نام «وقف، افق آینده و توسعه پایدار» نامگذاری شده است و معرفی وقف به عنوان ابزاری برای حکمرانی دینی و توسعه گرا در دستور کار قرار دارد. روز جمعه ۲۱ شهریور نیز با تقارن روز سینما به موضوع «وقف، رسانه بیداری و جهاد تبیین» اختصاص یافته و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، فضای مجازی و آثار هنری وقفی دنبال خواهد شد.
حجت الاسلام عادل افزود: در ادامه، شنبه ۲۲ شهریور با عنوان «وقف، ضامن عدالت و خدمت عمومی» به تبیین نقش وقف در کاهش نابرابری اجتماعی و رفع فقر پرداخته میشود. یکشنبه ۲۳ شهریور نیز با شعار «وقف، تکیهگاه فرهنگ، علم و آموزش» ویژهبرنامههایی برای ترویج فرهنگ وقف در عرصههای علمی و حمایت از نخبگان اجرا خواهد شد.
وی در پایان گفت: هفته وقف در روز دوشنبه ۲۴ شهریور با موضوع «وقف، سنگر فرهنگی مقاومت در برابر صهیونیسم» به پایان میرسد که در آن نقش وقف در پشتیبانی فرهنگی، رسانهای و اجتماعی از جبهه مقاومت اسلامی و مقابله با جنگ نرم و تهاجم صهیونیسم جهانی مورد توجه قرار میگیرد.
