  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

برگزاری ویژه‌برنامه‌های «هفته وقف» با شعار «وقف، یادگار ماندگار»

برگزاری ویژه‌برنامه‌های «هفته وقف» با شعار «وقف، یادگار ماندگار»

حجت الاسلام عادل از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و علمی از ۱۸ تا ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ (۱۶ تا ۲۲ ربیع‌الاول ۱۴۴۶ قمری) در سراسر کشور خبر داد.

حجت الاسلام عادل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای برنامه‌های متنوع هفته وقف از سوی این سازمان گفت: هفته وقف امسال با شعار «وقف، یادگار ماندگار» از روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور آغاز شد. در نخستین روز با عنوان «وقف، میراث ماندگار تمدن اسلامی» به بررسی نقش وقف در تاریخ علم، فرهنگ و تمدن‌سازی پرداخته شد.

وی ادامه داد: چهارشنبه ۱۹ شهریور همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، برنامه‌ها با محوریت «وقف، سنت نبوی؛ سرمایه‌ای برای مهرورزی» برگزار می‌شود که بر موضوعاتی همچون پیشینه قرآنی و روایی وقف در سنت پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت (ع) تمرکز دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه هفته وقف بسیار برنامه‌های متنوعی را در دستور کار قرار می‌دهد، افزود: پنجشنبه ۲۰ شهریور به نام «وقف، افق آینده و توسعه پایدار» نامگذاری شده است و معرفی وقف به عنوان ابزاری برای حکمرانی دینی و توسعه گرا در دستور کار قرار دارد. روز جمعه ۲۱ شهریور نیز با تقارن روز سینما به موضوع «وقف، رسانه بیداری و جهاد تبیین» اختصاص یافته و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی و آثار هنری وقفی دنبال خواهد شد.

حجت الاسلام عادل افزود: در ادامه، شنبه ۲۲ شهریور با عنوان «وقف، ضامن عدالت و خدمت عمومی» به تبیین نقش وقف در کاهش نابرابری اجتماعی و رفع فقر پرداخته می‌شود. یکشنبه ۲۳ شهریور نیز با شعار «وقف، تکیه‌گاه فرهنگ، علم و آموزش» ویژه‌برنامه‌هایی برای ترویج فرهنگ وقف در عرصه‌های علمی و حمایت از نخبگان اجرا خواهد شد.

وی در پایان گفت: هفته وقف در روز دوشنبه ۲۴ شهریور با موضوع «وقف، سنگر فرهنگی مقاومت در برابر صهیونیسم» به پایان می‌رسد که در آن نقش وقف در پشتیبانی فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی از جبهه مقاومت اسلامی و مقابله با جنگ نرم و تهاجم صهیونیسم جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

کد خبر 6585656
سمانه نوری زاده قصری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها