صلاحیت تحصیلی و اخلاقی ملاک انتخاب شهردار در مدارس شمال تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی توسلی ظهر سه شنبه در بیستمین دوره طرح انتخابات شهردار مدرسه که از ۲۱ آبان در منطقه یک آغاز شده و تا ۲۳ آبان ماه ادامه دارد با حضور در مدرسه راهنمایی پسرانه لاجوردی طی سخنانی اظهار داشت: انتخابات شهردار مدرسه با هدف تمرین مشارکت جمعی از طریق بر عهده گرفتن وظایف مشخص مشارکتی، آشنا شدن با تصمیم گیری های جمعی ،شخصیت بخشیدن به دانش آموزان با تاکید بر امور اخلاقی، ارزشی، اجتماعی و فرهنگی و اهمیت آنان به عنوان آینده سازان جامعه ، شناخت بهتر شهر و شیوه های اداره آن به منظور ایجاد رابطه عاطفی و مسئولانه نسبت به محیط زندگی و...در بیست مدرسه منتخب به تفکیک هر ناحیه دو مدرسه دخترانه و پسرانه و در مقطع متوسطه اول و دوم در حال برگزاری است.

توسلی گفت : تمام کاندیداهای مدارس به عنوان نامزد انتخاباتی در انتخابات شرکت و اقدام به تبلیغ مهارت ها و توانمندی های خود به دوستانشان در مدرسه می نمایند که در این انتخابات نفر اول به عنوان شهردار مدرسه تعیین و ۸ نفر نیز به عنوان معاون در نظر گرفته می شوند.

وی تصریح کرد: برگزاری رای گیری با نظارت کامل اعضای هیئت نظارت و با حضور مدیر مدرسه، معلم پرورشی و خانواده های کاندیداها برگزار می شود صلاحیت تحصیلی و اخلاقی کاندیداهای انتخابات شهردار مدرسه باید مورد تایید مربیان مدرسه و والدین قرار بگیرد و رضایت آنها را به همراه داشته باشند.