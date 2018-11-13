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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

فیلم‌های خارجی جشنواره «رشد» دوبله شدند

فیلم‌های خارجی جشنواره «رشد» دوبله شدند

آثار خارجی بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم «رشد» به زبان فارسی برای مخاطبان این رویداد هنری دوبله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در این دوره از جشنواره فیلم رشد ۱۲ فیلم انیمیشن، ۲۰ فیلم داستانی و ۵ فیلم مستند داستانی برای دانش‌آموزان دبستانی مخاطب جشنواره دوبله شده است.

این آثار با مدیریت دوبلاژ و صداگذاری ناصر ممدوح و بابک صفی خانی دوبله و آماده نمایش شدند.

بیش از چهار هزار فیلم خارجی متقاضی حضور در بخش رقابتی چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد شدند که درنهایت از این تعداد، ۴۷ فیلم پویانمایی، ۱۸ فیلم مستند و ۳۵فیلم داستانی برای شرکت در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره انتخاب شده است.

اثار انتخابی در سه بخش فیلم‌های داستانی، پویانمایی و مستند (شامل مستند علمی ـ آموزشی و مستند به مفهوم عام) به رقابت خواهند پرداخت.

این فیلم ها از ۲۸ کشور از ۵ قاره در مسابقه بین الملل حضور خواهند داشت که از میان آنها ایتالیا با  ۱۱ فیلم، هند با ۸ فیلم و فرانسه با ۷ فیلم، دارای بیشترین نماینده در این جشنواره هستند.

همچنین از میان ۷۴۰ فیلم ایرانی متقاضی شرکت در چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، ۱۱۰ فیلم برای شرکت در بخش مسابقه بین المللی برگزیده شده اند که شامل ۸ فیلم بلند داستانی، ۳۸ فیلم کوتاه داستانی، ۲۲ فیلم مستند و ۴۲ فیلم پویانمایی هستند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۹۷ در سینما فلسطین تهران برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 4457431

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