به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در این دوره از جشنواره فیلم رشد ۱۲ فیلم انیمیشن، ۲۰ فیلم داستانی و ۵ فیلم مستند داستانی برای دانش‌آموزان دبستانی مخاطب جشنواره دوبله شده است.

این آثار با مدیریت دوبلاژ و صداگذاری ناصر ممدوح و بابک صفی خانی دوبله و آماده نمایش شدند.

بیش از چهار هزار فیلم خارجی متقاضی حضور در بخش رقابتی چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد شدند که درنهایت از این تعداد، ۴۷ فیلم پویانمایی، ۱۸ فیلم مستند و ۳۵فیلم داستانی برای شرکت در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره انتخاب شده است.

اثار انتخابی در سه بخش فیلم‌های داستانی، پویانمایی و مستند (شامل مستند علمی ـ آموزشی و مستند به مفهوم عام) به رقابت خواهند پرداخت.

این فیلم ها از ۲۸ کشور از ۵ قاره در مسابقه بین الملل حضور خواهند داشت که از میان آنها ایتالیا با ۱۱ فیلم، هند با ۸ فیلم و فرانسه با ۷ فیلم، دارای بیشترین نماینده در این جشنواره هستند.

همچنین از میان ۷۴۰ فیلم ایرانی متقاضی شرکت در چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، ۱۱۰ فیلم برای شرکت در بخش مسابقه بین المللی برگزیده شده اند که شامل ۸ فیلم بلند داستانی، ۳۸ فیلم کوتاه داستانی، ۲۲ فیلم مستند و ۴۲ فیلم پویانمایی هستند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۹۷ در سینما فلسطین تهران برگزار خواهد کرد.