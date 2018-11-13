به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز نمایندگان ساکنان و متقاضیان مسکن مهر پردیس با حضور در ساختمان مرکزی با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دیدار و مذاکره کردند.

افراد حاضر در این دیدار مشکلات واحدها و فازهای مختلف مسکن مهر پردیس در حضور وزیر راه و شهرسازی با اعلام مشکلات خود و شرایط سختی که برای ساکنان و دارندگان این واحدها به وجود آمده از محمد اسلامی خواستار رسیدگی سریع به این مشکلات شدند.

به عنوان نماینده عالی دولت، عذرخواهی می کنم

وزیر راه و شهرسازی بعد از ارائه مشکلات از سوی ساکنان مسکن مهر پردیس اظهار داشت: در وهله نخست از همه مردمی که به خاطر برخی مشکلات و وضعیت به وجود آمده دچار مشکل شدند به عنوان نماینده عالی دولت در وزارت راه و شهرسازی عذرخواهی می کنم. با این حال خوشحالم که در یک جمع دوستانه مشکلات شما عزیزان مطرح شد تا به امید خدا و کمک و همکاری یکدیگر بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.

وی ادامه داد: تمام مطالبی که افراد بابت مسکن مهر شهر جدید پردیس در این جلسه اعلام کردند؛ از آنها مطلع و از خبرهای مربوط به آن، آگاه هستم. در این خصوص و با توجه به مشکلات به وجود آمده نکته مهم این است که با شما و در کنار شما این مشکلات را حل کنیم و با یک برنامه اجرایی اقدام و عمل به جای وعده و وعید داشته باشیم. قطعا در این مسیر از مشارکت دیگر دستگاه‌ها هم بهره خواهیم برد تا کار به سرانجام برسد.

صدور دستور پیگیری مشکلات مسکن مهر

محمد اسلامی در این جلسه خطاب به حبیب الله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و احمد اصغری مهرآبادی، مشاور وزیر در پروژه مسکن مهر ضمن اعلام اینکه تمام موارد و خواسته های پروژه مسکن مهر و دیگر پروژه‌ها در این خصوص پیگیری شود، تصریح کرد: قطعا هر پروژه با پروژه‌های دیگر فرق دارد و در مسکن مهر پردیس هر فاز شرایط متفاوتی دارند.

وی ادامه داد: بخشی از امکانات در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که امیدوارم امکانات دیگر بخش‌ها نیز فراهم شده و در یک زمانبندی مناسب کار با رعایت همه تعهدات و شرایط لازم پیش برود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: اولویت وزارت راه و شهرسازی تمام شدن مسکن مهر و تشکیل کانون‌های گرم خانواده در این پروژه است.

امروز معترضان مسکن مهر پردیس در مقابل ساختمان شهید دادمان وزارت راه وشهرسازی حضور یافته بودند که در پی آن به داخل ساختمان دعوت شدند و با حضور در سالن اجتماعات طبقه همکف وزارتخانه ضمن پذیرایی از آنها با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی مذاکره کردند.