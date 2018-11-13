به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بیست و یکم آبان ماه بود که دختر ۲۸ ساله ای از ساکنان مسکن مهر فرهنگیان خرم آباد در حادثه سقوط به چاهک آسانسور جان خود را از دست.

اما بررسی ها پیرامون علت حادثه از سوی دستگاه های متولی امر از جمله اداره کل استاندارد لرستان ادامه دارد. احمد مرادپور معاون استاندار لرستان و رئیس شورای استاندارد لرستان نیز به موضوع ورود کرده و جلسه ای برای بررسی حادثه تشکیل شده است.

انجام بررسی های اولیه از سوی کارشناسان اداره استاندارد

مرضیه قنبریان مدیرکل استاندارد لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی اولیه موضوع سقوط دختر جوان خرم آبادی در چاهک آسانسور مسکن مهر فرهنگیان کمالوند، اظهار داشت: بررسی های اولیه صورت گرفته، اما باید مستندات آن بررسی شود و سپس اظهار نظر کرد.

آسانسور مسکن مهر فرهنگیان در سال ۹۴ گواهی تاییدیه استاندارد را گرفته است، منتهی اعتبار تاییدیه استاندارد یک سال است

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی های کارشناس اداره کل استاندارد این آسانسور مشکل عملکردی نداشته است، گفت: این آسانسور در سال ۹۴ گواهی تاییدیه استاندارد را گرفته است، منتهی اعتبار تاییدیه استاندارد یک سال است و از مهر سال ۹۵ انقضا شده و در گواهی آن نیز ذکر شده که یک سال اعتبار دارد.

مدیرکل استاندارد لرستان، بیان داشت: بعد از این تاریخ اقدامی برای بازرسی ادواری صورت نگرفته تا دوباره برای آن تاییدیه صادر شود.

اعلام دلیل قطعی حادثه منوط به بررسی های بیشتر است

قنبریان با تاکید بر اینکه کارشناسان ما در حال بررسی مستندات هستند و قرار است که نتایج را به معاون عمرانی استانداری لرستان اطلاع بدهند، افزود: این امر موضوع پیچیده ای است و به راحتی نمی توان در مورد آن اظهار نظر کرد، ممکن بوده آسانسور مشکل داشته است، ممکن بوده کسی که از آن استفاده می کرده است دقت لازم را نداشته است، چرا که ظاهرا این دختر جوان در چاهک آسانسور سقوط کرده است، آسانسور سقوط نکرده است، این دو موضوع با هم فرق می کنند.

وی، تاکید کرد: باید در این رابطه بررسی بیشتر صورت گیرد تا دلیل این حادثه مشخص شود.

ورود رئیس شورای استاندارد لرستان به موضوع

احمد مرادپور معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به سقوط یک دختر جوان در چاهک آسانسور مسکن مهر فرهنگیان کمالوند، اظهار داشت: در این رابطه اقدام به برگزاری جلسه بررسی این موضوع کرده ایم.

وی، بیان داشت: این جلسه با حضور اداره کل استاندارد و دستگاههای مرتبط در این زمینه برگزار شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: نتیجه این جلسه به رسانه ها و مردم اعلام خواهد شد.