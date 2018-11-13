مصوبات شورای سلامت خرمشهر باید ضمانت اجرایی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فاخر ربیعی فر شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان خرمشهر در سالن شهید دورقی فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: یکی از دلایل حل نشدن مشکلات بهداشتی در خرمشهر این است که برای مصوبات شورای سلامت مدت زمان اجرا و الزام اجرایی دیده نمی شود.

وی تاکید کرد: رفع مشکلات بهداشتی شهرستان، مستلزم این است که مصوبات شورای سلامت ضمانت اجرایی داشته باشد.

رئیس شورای شهر خرمشهر به اجرای طرح زنده گیری سگ های ولگرد به عنوان یکی از این دست مصوبات جلسات شورای سلامت خرمشهر اشاره کرد و در این خصوص گفت: لایحه زنده گیری و عقیم سازی سگ های ولگرد از سوی شهرداری به صحن شورای شهر رسید اما دیگر نهادها که برای آنها تامین اعتبار مقرر شده بود، آمادگی خود را برای اجرای مصوبه اعلام نکردند.

وی افزود: شورای شهر در صورت اطمینان از عمل کردن سه نهاد منطقه آزاد اروند، بندر و نفت و گاز اروندان برای تامین سهم مالی تعیین شده، مانع تصویب لایحه، اختصاص اعتبار سهم شهرداری و اجرای کار نخواهد شد.

ربیعی فر تاکید کرد: بدون ورود سه دستگاه های دیگر بر اساس مصوبه شورای سلامت در بحث تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح، زنده گیری و عقیم سازی سگ های ولگرد در خرمشهر اجرایی نمی شود.

وی در ادامه به ساماندهی دستفروشان و رسیدگی به شرایط بهداشتی بازارهای روز و صفای خرمشهر نیز پرداخت و بیان کرد: در خصوص ساماندهی دستفرشان، جلسات مختلفی اعم از جلسه ای در دفتر فرماندار، جلسه با کسبه و شورای تامین برگزار شد و یک جلسه غیر رسمی نیز در خصوص بازار امام علی (ع) در این رابطه با سرمایه گذار این بازار گرفته شد که نتایج خوبی داشته است.

پیگیری احداث بازارهای منطقه ای در حوالی بازار سیف و بازار صفا و همچنین آمادگی بخش خصوصی برای ایجاد ۴۸۰ واحد تجاری برای دستفروشان از جمله مواردی بود که رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر به عنوان راهکارهای پیش بینی شده برای ساماندهی دست فروشان ارائه کرد و از خوستار همکاری شبکه بهداشت و اتاق اصناف این راستا شد.

ربیعی فر در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت آب در روستای ام التلول شد و گفت: آب شرب روستای ام التلول خرمشهر وضعیت اسفباری دارد و چون محدوده شهری و روستایی آن مشخص نیست هیچ کس تا کنون اقدام جدی برای رفع مشکل آن نکرده است.