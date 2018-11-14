به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سه تاجر به رویترز خبر دادند که روز سه‌شنبه بانک‌های بزرگ دولتی چین در حال فروش دلار در بازار نقدی داخلی، حول نرخ برابری۶.۹۷ دیده شده‌اند. این کار در تلاش برای متوقف کردن سقوط شدید نرخ یوآن صورت گرفت.

نرخ یوآن در بازار نقدی داخلی چین در ۶.۹۶۸۱ برای معاملات باز شد و خیلی زود تا نرخ برابری ۶.۹۷۰۳ در برابر دلار افت کرد.

یکی از تاجران گفت: بانک‌های بزرگ برای دفاع از یوآن، دلار فروختند.

اقدام بانک‌های بزرگ دولتی برای فروش دلار، به یوآن کمک کرد تا بتواند تا نرخ ۶.۹۵۵۰ تقویت شود. با آرام شدن بازار، یوآن در نرخ ۶.۹۶۴۵ معامله شد.

تاجران سقوط شدید نرخ یوآن در ابتدای معاملات را مربوط به تقویت دلار در بازارهای جهانی تا بالاترین نرخ ۱۶ ماهه آن می‌دانند.

تاجران همچنین گفتند که مقامات چین می‌خواهند از افت شدید یوآن قبل از دیدار رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ و همتای چینی خود، رییس‌جمهور شی جین‌پینگ، جلوگیری کنند.

قرار است رهبران دو کشور در حاشیه اجلاس جی۲۰ در آرژانتین که در پایان نوامبر برگزار می‌شود، برای مذاکراتی سطح بالا، دیدار کنند.