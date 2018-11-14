به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، حجت‌الاسلام محمد مهدی صالحی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها با صدور حکمی، حجت‌الاسلام سعید کرمی را به‌عنوان مدیر کل فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها منصوب کرد.

متن حکم مدیر کل فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به شرح زیر است:

نظر به رسالت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مبنی بر گسترش معرفت دینی و ارتقاء بصیرت دانشگاهیان بر اساس مطالبات و منویات حضرت امام(رحمه‌الله علیه) و مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) و با توجه به شایستگی‌ها، تجارب علمی و فرهنگی جنابعالی، بدینوسیله به‌عنوان مدیر کل فرهنگی نهاد منصوب می شوید.

مقتضی است با اهتمام بیشتر به موارد زیر در کنار دیگر وظایف سازمانی و مأموریت‌های محوله، نقش مدیریت فرهنگی در ارتقاء طرح راهبری دفاتر نهاد برجسته‌تر از گذشته محقق شود.

رصد آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی نوآورانه با رویکرد دینی در مواجهه اثربخش با آن در محیط‌های دانشگاهی

نگاه راهبردی به مسائل زنان، خانواده و ازدواج و برنامه‌ریزی و اقدام مقتضی در این خصوص

افزایش سرمایه اجتماعی روحانیت با استفاده از قالب­‌های خلاقانه و مؤثر

اهتمام ویژه به ظرفیت‌های هنری دینی و انقلابی

ارتقاء فعالیت‌های مرتبط با قرآن و عترت و اقامه نماز

تسهیل شکل‌گیری شبکه ارتباطی دفاتر با فعالین مذهبی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی، تشکل‌ها، هیئات مذهبی، کانون‌ها و انجمن‌های علمی.

تعمیق فکر و معرفت دینی دانشگاهیان به‌خصوص با اهتمام به کرسی‌های آزاداندیشی

مطالعه، بررسی و رصد حوزه‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی مؤثر بر دانشگاهیان و تولید محتوا جهت بهره‌برداری دفاتر

استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های علمیه، وزارتخانه‌های آموزش عالی و دیگر دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای علمی و تشکل‌های مردم نهاد در جهت تحقق اهداف فوق

امید است با توکل بر حضرت حق و توسل به اولیای الهی و عنایت ویژه به نظرات و پیشنهادات دفاتر نهاد در دانشگاه‌ها و مجموعه معاونت فرهنگی سیاسی و دیگر معاونت‌ها در اجرای مأموریت‌های آن مدیریت موفق و مؤید باشید.