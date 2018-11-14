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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

با آواز تهمورث شاهرخی؛

«شمع محفل» در نیاوران رونمایی می‌شود

«شمع محفل» در نیاوران رونمایی می‌شود

آلبوم موسیقی «شمع محفل» با آواز تهمورث شاهرخی و تنظیم حسن زرگانی ۲۶ آبان در فرهنگسرای نیاوران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، مراسم رونمایی از آلبوم «شمع محفل» با حضور تعدادی از هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۶ آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار خواهد شد.

در آلبوم «شمع محفل» که آهنگسازی آن به صورت مشترک توسط تهمورث شاهرخی و حسن زرگانی انجام گرفته، حسن هادی زرگانی، رضا صوفی، محمد مهدیون، غلامرضا صدرالدینی و امیر سیاوش پور به عنوان نوازنده حضور دارند. این اثر توسط «موسسه فرهنگی-هنری آوای ایران» و «انجمن موسیقی ایران» تهیه و تولید شده است.

مراسم رونمایی از آلبوم «شمع محفل» شنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۱۸ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4458158
علیرضا سعیدی

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