به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، مراسم رونمایی از آلبوم «شمع محفل» با حضور تعدادی از هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۶ آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار خواهد شد.

در آلبوم «شمع محفل» که آهنگسازی آن به صورت مشترک توسط تهمورث شاهرخی و حسن زرگانی انجام گرفته، حسن هادی زرگانی، رضا صوفی، محمد مهدیون، غلامرضا صدرالدینی و امیر سیاوش پور به عنوان نوازنده حضور دارند. این اثر توسط «موسسه فرهنگی-هنری آوای ایران» و «انجمن موسیقی ایران» تهیه و تولید شده است.

مراسم رونمایی از آلبوم «شمع محفل» شنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۱۸ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.