آسمان کردستان بارانی می شود/احتمال بارش برف در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان کردستان با بررسی نقشه ها و مدل های هواشناسی موج جدید بارش از امروز آسمان استان را فرا گرفته و از بعد از ظهر امروز از جنوب استان بارندگی آغاز و به مرور تمام استان را در بر می گیرد.

بنا بر این گزارش امواج بارشی تا بعد از ظهر جمعه استان کردستان را فرا گرفته و پس از آن تضعیف می شود و دمای هوا نیز از روز شنبه نسبت به دمای کنونی استان چند درجه کاهش یافته و سردتر می شود.

کارشناس هواشناسی کردستان به خبرنگار مهر گفت: بنابر اطلاعات اداره کل هواشناسی استان کردستان احتمال بارش برف در ارتفاعات و گردنه های استان کردستان وجود دارد البته این بارش ها سنگین نبوده ولی ممکن است آسمان مه آلود بوده و کاهش دید را شاهد باشیم.

بهرام چاره خواه افزود: مدل ها و نقشه های هواشناسی در حال حاضر پس از این چند روز یعنی از بعد از ظهر جمعه سامانه فعالی را نشان نمی دهند و انتظار می رود آسمان استان صاف باشد و تنها کاهش دما را شاهد باشیم.

وی بیان کرد: همچنین بر اساس آمار و اطلاعات ثبت شده در مراکز هواشناسی استان کردستان، در ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان زرینه با یک درجه بالای صفر بوده و گرمترین نقطه استان نیز سلین اورامان با ۱۹ درجه بالای صفر بوده است.

وی گفت: همچنین در سردترین ساعات هواس سنندج به چهار درجه بالای صفر رسیده و در گرمترین ساعات نیز ۱۵ درجه بالای صفر را نشان داده است.

بنابر اطلاعات اداره کل هواشناسی استان کردستان طی ۲۴ ساعتت گذشته در زرینه ۹ میلی متر، دهگلان دو میلی متر و در قروه و سروآباد نیز ۰.۵ میلی متر بارش باران را شاهد بوده ایم.

خوشبختانه بنابر آمارهای اداره کل هواشناسی استان کردستان تا پایان بیستم آبان ماه سال جاری ۹۲.۵ میلی متر بارندگی داشته ایم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۸.۶ میلی متر بوده، ۲۲۳.۴ درصد افزایش را نشان می دهد.