سامانه انتقال دستیاران تخصصی پزشکی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال دستیاران تخصصی بالینی پزشکی دارای سامانه شد و از این پس بررسی و اعلام نتیجه به درخواست های متقاضیان صرفاً از طریق این سامانه انجام می گیرد و دیگر نیازی به مکاتبه در خصوص اعلام نتایج از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد نیست.

در صورتی که دانشگاه مبداء، موافقت خود را منوط به معرفی جایگزین اعلام کرده باشد پس از تایید دبیرخانه شورای تخصصی پزشکی در سامانه و پس از اعلام اسامی دستیاران تکمیل ظرفیت از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی، دستیار جایگزین به دانشگاه مبداء معرفی می شود. مراحل اجرایی نقل و انتقال این گروه از دستیاران منوط به معرفی جایگزین خواهد بود.

ثبت و پیگیری درخواست انتقال توسط دستیاران تخصصی بالینی در نشانی http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir انجام می گیرد.

در حال حاضر مهلت ثبت درخواست انتقالی جدید و رفع نقص برای دستیاران تخصصی بالینی به پایان رسیده است و متقاضیان جهت پیگیری وضعیت درخواست انتقالی خود می توانند با استفاده از شماره دستیاری و کد ملی خود اقدام کنند.