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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

به منظور بررسی درخواست ها؛

سامانه انتقال دستیاران تخصصی پزشکی راه اندازی شد

سامانه انتقال دستیاران تخصصی پزشکی راه اندازی شد

سامانه انتقال دستیاران تخصصی پزشکی در وزارت بهداشت راه اندازی شد و از این پس بررسی و اعلام نتیجه به درخواست های متقاضیان تنها از طریق سامانه انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال دستیاران تخصصی بالینی پزشکی دارای سامانه شد و از این پس بررسی و اعلام نتیجه به درخواست های متقاضیان صرفاً از طریق این سامانه انجام می گیرد و دیگر نیازی به مکاتبه در خصوص اعلام نتایج از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد نیست.

در صورتی که دانشگاه مبداء، موافقت خود را منوط به معرفی جایگزین اعلام کرده باشد پس از تایید دبیرخانه شورای تخصصی پزشکی در سامانه و پس از اعلام اسامی دستیاران تکمیل ظرفیت از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی، دستیار جایگزین به دانشگاه مبداء معرفی می شود. مراحل اجرایی نقل و انتقال این گروه از دستیاران منوط به معرفی جایگزین خواهد بود.

ثبت و پیگیری درخواست انتقال توسط دستیاران تخصصی بالینی در نشانی http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir انجام می گیرد.

در حال حاضر مهلت ثبت درخواست انتقالی جدید و رفع نقص برای دستیاران تخصصی بالینی به پایان رسیده است و متقاضیان جهت پیگیری وضعیت درخواست انتقالی خود می توانند با استفاده از شماره دستیاری و کد ملی خود اقدام کنند.

کد مطلب 4458291

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