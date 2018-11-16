حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم شکایت مردم از دریافت پیامکهای تبلیغاتی از سرشماره های شخصی گفت: آخرین تحلیل ها نشان می دهد که بیش از ۴۰ هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی، قطع سرویس شده است.

وی با بیان اینکه برای شناسایی سیم کارتهایی که نسبت به ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی استفاده می کنند، از فرآیندهای هوش مصنوعی و تحلیل رفتار مشترکان استفاده کرده ایم، افزود: در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورها داده ایم سیم کارتهای شخصی ارسال کننده پیامکهای تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مشترکان از سیم کارتشان تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده کرده و سرویس دیگری را فعال نمی کنند، گفت: برمبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می شود این تخلف قابل شناسایی است و اپراتورها این شماره ها را گزارش می کنند.

فلاح جوشقانی گفت: تخلف به صفر نمی رسد و ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته نیز نوعی تخلف محسوب می شود. براین اساس در صورت دریافت شکایت و درخواست از مردم نسبت به قطع سرویس پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سامانه ستاره هشتصد (*۸۰۰) بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده اند، افزود: این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده اند تا برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال نشود. اما ممکن است با راه اندازی سرویس جدید، در برخی مواقع، مشترکان به طور مجدد پیامک تبلیغی دریافت کنند که البته این موضوع مقطعی بوده و پس از به روزرسانی سیستم، باردیگر شماره آنها در لیست سیاه قرار می گیرد و پیامکی دریافت نخواهند کرد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: سیستم اپراتورها در سامانه ۸۰۰ ممکن است آنلاین نباشد اما به روز می شود و درصورت درخواست مشترک، به سرعت نسبت به قطع دریافت پیامکهای تبلیغاتی اقدام می کند.

خسارت ۳۳ میلیاردی مشترکان سرویس های ارزش افزوده پرداخت شد

رئیس رگولاتوری درباره آخرین وضعیت از کلاهبرداری پیامکهای ارزش افزوده نیز گفت: این گزارش با جزئیات کامل از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد و تخلف رخ داده به دادگاه گزارش شده است.

وی با بیان اینکه مبلغ ٣٣ میلیارد تومان از این کلاهبرداری به حساب مشترکان بازگردانده شد، افزود: این شکایت باید از طریق فرایندهای قضایی پیگیری شود. دراین زمینه وزارت ارتباطات تذکرات لازم را انجام داده و اپراتورها هم خسارات را جبران کرده و مابقی موارد باید توسط مراجع قانونی دنبال شود.