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۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

کارشناس هواشناسی استان ایلام: 

بارش باران تا فردا در ایلام ادامه دارد

بارش باران تا فردا در ایلام ادامه دارد

ایلام-کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: بارش باران تا فردا در ایلام ادامه دارد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که از عصر دیروز وارد سطح استان شده فعالیت اولیه خود را آغاز کرده است.

وی افزود: فعالیت این سیستم می تواند به صورت افزایش سرعت باد تا بازده نسبتا شدید تا شدید به ویژه برای نواحی مرزی رگبار و رعد و برق و در نقاط مستعد تگرگ باشد.

رستمی عنوان کرد: سامانه فوق از اواسط وقت امروز تا اواسط روز جمعه در سطح استان به ویژه در مناطق جنوبی و شرقی استان تقویت می شود از این رو لازم است در خصوص خطرات احتمالی ناشی از افزایش سرعت باد، آبگرفتگی معابر درون و برون شهری، سیلابی شدن مسیل ها، خطرات بروز صاعقه به ویژه در ارتفاعات، مه گرفتگی در گردنه ها توجه لازم به عمل آید. 

وی گفت: این سامانه بارشی تا اواخر وقت جمعه پتانسیل فعالیت در سطح استان را دارا است.

کد مطلب 4459045

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