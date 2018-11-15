بارش باران تا فردا در ایلام ادامه دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که از عصر دیروز وارد سطح استان شده فعالیت اولیه خود را آغاز کرده است.

وی افزود: فعالیت این سیستم می تواند به صورت افزایش سرعت باد تا بازده نسبتا شدید تا شدید به ویژه برای نواحی مرزی رگبار و رعد و برق و در نقاط مستعد تگرگ باشد.

رستمی عنوان کرد: سامانه فوق از اواسط وقت امروز تا اواسط روز جمعه در سطح استان به ویژه در مناطق جنوبی و شرقی استان تقویت می شود از این رو لازم است در خصوص خطرات احتمالی ناشی از افزایش سرعت باد، آبگرفتگی معابر درون و برون شهری، سیلابی شدن مسیل ها، خطرات بروز صاعقه به ویژه در ارتفاعات، مه گرفتگی در گردنه ها توجه لازم به عمل آید.

وی گفت: این سامانه بارشی تا اواخر وقت جمعه پتانسیل فعالیت در سطح استان را دارا است.