تیم والیبال افق قم از سد شهرداری کرج عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور شامگاه پنج شنبه آغاز شد و نماینده قم در اولین مسابقه خود در فصل تازه موفق شد در خانه حریف خود را شکست دهد و شروعی امیدبخش در لیگ یک داشته باشد.

تیم‌های والیبال افق قم و شهرداری کرج در سالن شهید رضاییان قم، نخستین بازی فصل جدید خود را برگزار کردند که در این بازی تیم والیبال افق قم موفق شد در ۳ ست پیاپی حریف خود را شکست دهد و با این برد انگیزه بالای خود را نشان دهد.

در این مسابقه افق در ست نخست توانست ۲۵ بر ۱۷ حریف خود را شکست دهد و در ست دوم با تثبیت برتری خود با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ حریف خود را شکست دهد و در آستانه کسب پیروزی در این بازی قرار گیرد.

در ست سوم و تعیین کننده، بازیکنان تیم شهرداری کرج تلاشی نافرجام برای بازگشت به بازی داشتند و بلند قامتان تیم افق قم توانستند با پیروزی ۲۵ بر ۱۶ در مجموع، شکست ۳ بر صفر را به تیم شهرداری کرج تحمیل کنند.

در دیگر بازی این گروه شهدای رامسر نیز در نخستین دیدار خود در روزی که مهمان مقاومت تهران بود، به برد رسید و توانست حریف خود را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد تا به این ترتیب در شروع مسابقات عملکرد خوبی داشته باشد.