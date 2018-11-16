شبکه اینترنت «۵جی» عامل احتمالی مرگ پرندگان در هلند

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از پورتال خبری شهر لاهه، در پارک Huygenspark از ۲۷ مهر تا ۱۲ آبان(۱۹ اکتبر تا ۳نوامبر) حدود ۳۳۷ سار و۲ کبوتر به طور ناگهانی و بی دلیل فوت کرده اند.

این درحالی است که برخی از سایت های خبری ادعا می کنند دلیل مرگ این پرندگان انجام آزمایش شبکه اینترنت۵G در حوالی پارک است.

درهمین راستا شهرداری لاهه تحقیقاتی را برای بررسی مرگ پرندگان آغاز کرده است. طبق گزارش پورتال شهری، احتمال مسمومیت پرندگان را رد کرد.

از سوی دیگر سازمان ایمنی محصولات مصرفی و غذای هلند(NVWA) نیز اعلام کرده ویروس West Nile نیز دلیل مرگ سارها نیست. بیشتر اوقات این ویروس میان پرندگان مهاجر دیده می شود. هنوز مشخص نیست دلیل مرگ پرندگان ویروس یا مسمومیت بوده است.

همچنین طبق این گزارش هیچ شواهدی مربوط به مرگ پرندگان به دلیل آزمایش شبکه اینترنت۵Gنیز وجود ندارد. سازمان مخابرات هلند(Agentschap Telecom) نیز تایید کرده هیچ گونه آزمایش ۵Gدر اطراف پارک مذکور انجام شده است.