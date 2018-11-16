کاهش۳۰درصدی تلفات رانندگی درون شهری/افزایش۹درصدی مصدومین رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خوشوقت ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: تعداد فوت شدگان در هفت ماهه سال گذشته ۲۰ نفر بود که این تعداد در سال جاری به ۱۴ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه تعداد مجروحین تصادفات درون شهری استان ۹ درصد افزایش داشته است، گفت: این تعداد در سال گذشته یکهزا ر و ۲۱۷ نفر بوده که در سال جاری ۱۲۹ نفر افزایش داشتیم.

خوشوقت تصریح کرد: در طول هفت ماهه گذشته در فرودین ماه سه نفر، در اردیبهشت ماه چهار نفر، در خردادماه، یک نفر، در تیرماه دو نفر، در مردادماه دو نفر و در شهریورماه دونفر بر اثر تصادف فوت شدند و خوشبختانه در مهرماه هیچ تصادف منجر به فوتی نداشتیم.

وی بابیان اینکه در مجموع تعداد مصدومان در تصادفات فروردین ماه ۱۸۷نفر بود گفت: تعداد مصدومین در تصادفات اردیبهشت ماه ۱۹۵نفر، در خردادماه۲۲۲، در تیرماه۲۲۳، در مرداد ماه۲۶۱، و در شهریور ماه ۲۴۱ و در مهر ماه نیز ۲۲۰ نفر بوده است.

خوشوقت مجموع مصدومین هفت ماهه جاری را یکهزار و۳۲۹ نفر عنوان کرد.

وی با اشاره به تعداد فوت شدگان تصادفات در شهرستانهای مختلف استان، گفت: در شهرستان بویراحمد در سال گذشته ۱۲ نفر بر اثر تصادفات درون شهری فوت شدند که این تعداد در سال جاری به هشت نفر کاهش یافت.

خوشوقت افزود: ۳۳ درصد کاهش تلفات در جاده های شهری یاسوج داشتیم.

وی با بیان اینکه در گچساران در سال گذشته در هفت ماهه نخست سال، سه نفر فوت شدند، اظهار داشت: این میزان در سال جاری پنج نفر شده که ۶۷ درصد افزایش تلفات را نشان می دهد.

خوشوقت افزود: در شهرستان کهگیلویه در سال گذشته سه نفر فوتی داشتیم که این میزان در سال جاری به یک نفر کاهش یافت که ۶۷ درصد کاهش تلفات داریم.

وی تعداد فوتیهای سال گذشته در شهرستان بهمئی و چرام را در هر یک از شهرستانها یک نفر عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال جاری فوتی نداشتیم و در مجموع کل تصادفات در استان تعداد فوتی ها ۳۰ درصد کاهش داشته است.