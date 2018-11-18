از تورگشت جستجو کنید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بهخصوص این وبسایت به عنوان موتور جستجوی مرجع تور لحظه آخری دارای شهرت بوده و ارزانترین و با کیفیتترین تورهای آفری و لحظه آخری را با قیمت واقعی و بهترین خدمات در اختیار گردشگران قرار داده است. همچنین tourgasht.com به بررسی و نمایش بهترین مکانهای گردشگری دنیا به همراه تصاویر و ویدئو پرداخته است.
در ادامه به بررسی امکانات مختلف تورگشت میپردازیم:
صفحه اصلی و مشاهده تورهای لحظه آخری در تورگشت
صفحه اصلی تورگشت، موتور جستجوی آخرین تورهای لحظه آخری است و مسافران میتوانند تاریخ ورود، کمترین قیمت تور، مدت اقامت، نوع سفر و تاریخ حرکت را مشاهده کنید که با کلیک روی «مشاهده تور» میتوانند اطلاعات دقیق تورها از جمله: اطلاعات تماس آژانس، تاریخ و ساعت رفت و برگشت، هتلها، گزارش تخلف در صورت واقعی نبودن نرخها، اطلاعات و خدمات تور، مدارک لازم و... را در اختیار مسافر قرار میدهد.
همچنین در صفحه اصلی؛ لیست آخرین ویدئوها، آخرین مطالب ، آخرین سفرنامه ارسالی کاربران و همچنین سوالات متداول در مورد تورهای لحظه آخری نیز درج شده که در شکل زیر ۴ پارامتر مذکور در یک قاب آورده شدهاند:
صفحه تورهای مقاصد مختلف در تورگشت
در شکل زیر صفحه تور استانبول بهعنوان نمونهای از تورهای صفحه مقاصد در وبسایت تورگشت نشان داده شده که دقیقا همانند صفحه اصلی است و شامل آخرین تورها، ویدئوها، اخبار، سفرنامهها و سوالات متداول مربوط به آن مقصد است. در این وبسایت توجه ویژاهای به تورهای چارتری و لحظه آخری شده است.
تورهای لحظه آخری تورهایی هستند که معمولا برای برگذاری و ثبت نام آنها نیازی به ویزا نیست؛ مانند تورهای کشور ترکیه، مالزی و تور گرجستان که درچندسال اخیر به مخاطبان آن به شدت افزوده شده است. همچنین تورهای داخلی از جمله تور کیش و تور مشهد که همیشه به عنوان پرمخاطبترین تورهای مسافرتی در کنار تور استانبول و تور گرجستان بودهاند نیز معمولا به صورت آفری و لحظه آخری برگزار میشوند.
صفحه ویدئوها و آخرین اخبار تورگشت
در این صفحه شما میتوانبد ویدئو مورد نظر را تماشا کنید. همچنین ویدئوهای مرتبط با ویدئو تماشا شده نیز در دسترس هستند. برای مشاهده عکسها، نرخ ارزانترین تور مربوط به مقصد و مکان تماشا شده و اطلاعات کامل مکان تماشا شده میتوانید روی «اطلاعات بیشتر...» کلیک کنید.
همچنین در صفحه مطالب گردشگری، کابر میتواند تصاویر و اطلاعات بهترین مکانهای گردشگری، بهترین رستورانها و مراکز خرید مقصد موردنظر را مشاهده کنید. همچنین نرخ ارزانترین تور مربوط به آن مقصد نیز در دسترس است تا کاربر با کلیک روی «مشاهده تورها» فهرست تمامی تورهای مربوط به آن مقصد را مشاهده کند.
صفحه گزارش تخلف آژانس و ارتباط با پشتیبانی تورگشت
در این بخش مسافران و کاربران میتوانند درصورت تخلف آژانسها و تقلبی بودن نرخها از طریق شماره یا ایمیل درج شده تماس گرفته و یا مستقیما متن شکایت را ارسال کرده تا پشتیبانی تورگشت در اسرع وقت بررسی کرده و نقطه نظرات و گزارشات تخلف را ترتیب اثر دهد.
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