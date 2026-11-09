به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای مشهد (AQI) هم‌اکنون ۹۰ (قابل قبول) است و شاخص ۲۴ ساعته روی عدد ۹۸ قرار دارد.

ایستگاه‌های آوینی (۱۵۰) و رسالت (۱۵۵) در وضعیت ناسالم برای همه افراد (قرمز) قرار دارد.

ایستگاه‌های سجاد (۱۳۲)، ساختمان (۱۱۵) و امامیه (۱۰۲) در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

سایر ایستگاه‌ها از جمله چمن، کریمی، خیام شمالی، مفتح، سرافرازان، هفت‌حوض، الهیه، طرق و صدف در وضعیت زرد و قابل قبول هستند.

با توجه به قرمز بودن دو ایستگاه و نارنجی بودن سه ایستگاه، به مدیران مدارس توصیه می‌شود زنگ ورزش و فعالیت‌های بدنی در حیاط را کاهش دهند و دانش‌آموزان دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی در فضای باز حاضر نشوند.