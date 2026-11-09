به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین میرصوفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله‌محور و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت طی هفته گذشته در شهرستان چابهار اجرا شد.

فرمانده انتظامی چابهار اد افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۵۷ تبعه غیرمجاز، ۴۱ سارق، ۶۹ معتاد متجاهر و ۱۵ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی امه داد: در این عملیات همچنین ۲۸ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۲۴ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۵ قبضه سلاح کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای این طرح، ۳۸ دستگاه خودرو و ۳۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.