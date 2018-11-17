جلوگیری از ورود ۲۰ محموله غیر استاندارد به استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم بهره مند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله با ورود کالاهای غیراستاندارد را به عنوان یک برنامه و اولویت مهم در دستور کار داریم و کارشناسان استاندارد نظارت و کنترل مستمری در این زمینه دارند.

وی اضافه کرد: در بازرسی های صورت گرفته طی هفت ماهه نخست سال جاری در گمرکات سطح استان، ۲۰ محموله کالای غیر استاندارد شامل کلاه ایمنی موتورسیکلت، ابزار آشپزخانه، انواع آچار، پیچ و مهره و کالاهای برقی، غالبا ساخت کشور چین غیر استاندارد اعلام شدند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر خاطرنشان کرد: این محموله ها با ارزش ریالی ۵۸۰ میلیون و ۸۳۵ هزار ریال بوده که با تشخیص غیراستاندارد بودن، از ورودشان به استان جلوگیری شد.

بهره‌مند از قطع انشعاب گاز سه جایگاه سی‌ان‌جی غیراستاندارد در استان خبر داد و افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از جایگاه های سی‌ان‌جی سطح استان، از ۳۴ جایگاه موجود، سه جایگاه، به دلیل عدم رعایت بندهای بحرانی، غیراستادارد شناخته شدند.

وی ادامه داد: با غیر استاندارد اعلام شدن این جایگاه ها که در شهرستان های بوشهر، جم و کنگان مستقر هستند، اقدامات لازم در خصوص قطع انشعاب گاز این جایگاه ها صورت گرفت.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر خاطرنشان کرد: در سال گذشته، طرح استاندارد سازی جایگاه های سی‌ان‌جی سطح استان کلید خورد که با اجرای این طرح تمامی جایگاه های سی‌ان‌جی استاندارد شدند.

وی افزود: طرح بازرسی از جایگاه های سی‌ان‌جی در سال جاری نیز صورت گرفته و پس از انجام این طرح، سه جایگاه از شرایط استاندارد خارج و قطع انشعاب شدند.