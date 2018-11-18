عبیدی برای اولین بار در ایران داروی ضد سرطان خوراکی را تولید کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این دارو در درمان انواع سرطان‌های خون از جمله تومورهای بدخیم مانند مالتیپل میلوما، لنفوم سلول های منتل و درمبتالیان به بیماری سندرم میلو دیس پالستیک تجویز می‌شود.

از مزیت‌های مهم این دارو می‌توان به خوراکی بودن آن اشاره کرد که سهولت مصرف و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به این نوع بدخیمی‌ها را در بردارد.

برند اصلی این دارو با نام تجاری «Revlimid» «رولیمید» ساخت کشور امریکا است.

مایلودک برای نخستین مرتبه به‌صورت چهار دوز مختلف به طور همزمان در ایران تولید می شود. انواع دوزهای ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ میلی‌گرم به‌صورت کپسول خوراکی موجود بوده و در بسته بندی‌های ۲۱ عددی در دسترس بیماران است.

ظرفیت تولید این شرکت به‌راحتی و در نبود واردات برند اصلی، پاسخگوی درمان بیماران خواهد بود شرکت داروسازی دکتر عبیدی در بخش داروهای سرطانی هم مثل سایر قسمت‌های تولید با بکارگیری تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته اروپایی، توانمندی متخصصان ایرانی و استاندارهای جهانی توانسته است، برای اولین بار در کشور داروی مایلودک را با بهترین کیفیت تولید و در دسترس پزشکان و بیماران کشور قرار دهد.

منبع: www.abidipharma.com

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