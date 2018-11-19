به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ شهرستانی پژوهشگر فلسفه دانشگاه بُن آلمان مقاله ای درباره فروغ فرخزاد در مجله ادبیات و زیبایی شناسی دانشگاه سیدنی منتشر کرد که بازتاب خوبی در معرفی شعر و تفکر فروغ به انگلیسی زبانان داشته است.

در این مقاله با استناد به اشعار فروغ در پنج دفتر منتشر شده از وی و متعاقباً توصیف احوال وجودی او در طی دوران کوتاه زندگی، خوانشی اگزیستانسیالیستی و حداقلی از او ارائه می شود. برای ارائۀ چنین خوانشی، از آن جا که حداقل دو دسته بندی کلی برای فلاسفۀ اگزیستانسیالیسم وجود دارد و به هنگام مقایسۀ فلاسفۀ قرار گرفته در هر یک از این دسته ها، تفاوتهایی از نظر نگرش به وضوح دیده می شود.

در این نوشتار به اگزیستانسیالیسم ارائه شده توسط ژان پل سارتر در کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر استناد می شود. به عبارت دیگر، ملاک ویژگیهای حداقلی ای که برای خوانشی اگزیستانسیالیستی از فروغ به کار برده می شود، این فیلسوف و این کتاب خواهد بود.

به این منظور ابتدا برخی از مهمترین ویژگیهای مکتب اگزیستانسیالیسم از نگاه ژان پُل سارتر بیان می شود. سپس، به شرح کوتاهی دربارۀ زیست جهان فروغ و تغییر و تحولات وجودی در او با استناد به اشعار او و آثار منتشر شده دربارۀ او پرداخته می شود.

در انتها از طریق مقایسۀ برخی از ویژگیهای مکتب اگزیستانسیالیسم با احوال وجودی فروغ، نتیجه گرفته می شود که با توجه به وجود شباهتهای حداقلی، می توان خوانشی اگزیستانسیالیستی و حداقلی از زیست جهان فروغ داشت.

علاقه مندان می توانند اصل مقاله به زبان انگلیسی را اینجا مطالعه کنند.