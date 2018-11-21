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۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

انتقاد شدید روزنامه صهیونیستی از شکست‌های امنیتی «نتانیاهو»

انتقاد شدید روزنامه صهیونیستی از شکست‌های امنیتی «نتانیاهو»

یک روزنامه صهیونیستی با انتقاد شدید از نخست وزیر این رژیم اعلام کرد که نتانیاهو کارنامه ای سراسر شکست دارد که ترور رهبران ارشد حماس نیز در زمره همین شکست ها قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» به شدت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، این روزنامه اعلام کرد که نتانیاهو کارنامه ای سراسر شکست در حوزه امنیتی و نظامی از خود به جای گذاشته است.

این روزنامه همچنین تأکید کرد که نتانیاهو همیشه در مورد امنیت خوب صحبت می‌کند اما در تحقق آن ناتوان است.

یدیعوت احرونوت در همین راستا به تعدادی از شکست‌های امنیتی نتانیاهو از جمله ترور نافرجام خالد مشعل رئیس پیشین دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس اشاره کرد.

کد مطلب 4464493

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