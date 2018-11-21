آمریکا کمک امنیتی ۱.۶۶ میلیارد دلاری به پاکستان را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع آمریکا از قطع کمک ۱.۶۶ میلیارد دلاری به پاکستان درپی بالاگرفتن جنگ توییتری سران ۲ کشور خبر داد.

این ملبغ در ازای همکاری‌های امنیتی واشنگتن-اسلام‌آباد در اختیار پاکستان قرار می‌گرفت.

یکشنبه گذشته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد اسلام‌آباد در ازای میلیاردها دلاری که دریافت کرده، هیچ کمکی در راستای مبارزه با تروریسم ازجمله در افغانستان یا در رابطه با موضوع «اسامه بن لادن» انجام نداده است.

عمران خان نخست وزیر پاکستان هم روز دوشنبه در پاسخ به ترامپ نوشت: اولاً هیچ تبعه پاکستانی در حملات ۱۱ سپتامبر دست نداشت؛ با این وجود پاکستان تصمیم گرفت که در جنگ آمریکا علیه تروریسم با واشنگتن همکاری کند. ثانیاً، پاکستان بیش از ۷۵ هزار نفر در این جنگ تلفات داشت و اقتصاد ما نیز بیش از ۱۲۳ میلیارد دلار زیان دید؛ این در حالیست که کمک های مالی آمریکا تنها حدود ۲۰ میلیارد دلار بود .ثالثاً، مناطق قبایلی پاکستان کاملاً نابود شد و میلیون ها نفر از مردم با از دست دادن خانه های خود آواره شده اند. این جنگ به زندگی مردم پاکستان به شدت آسیب رسانده است .دیگر آنکه، پاکستان کماکان به طور رایگان خطوط هوایی و زمینی خود را در اختیار آمریکا قرار می دهد. آیا آقای ترامپ می تواند نام متحد دیگری را ذکر کند که به اندازه پاکستان فداکاری کرده باشد؟

نخست وزیر پاکستان افزود: آمریکا به جای اینکه پاکستان را سپر بلای شکست خود در افغانستان کند باید این موضوع را به طور جدی ارزیابی کند که چرا با وجود استقرار ۱۴۰ هزار نیروی ناتو و ۲۵۰ هزار نیروی افغانستانی و صَرف بیش از یک تریلیون دلار در افغانستان، امروز طالبان قوی تر از گذشته در منطقه فعالیت دارد؟