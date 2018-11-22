وزیر کشور وارد استان کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور در این سفر یک روزه مهمان مردم کردستان خواهد بود و بررسی و پیگیری مصوبات شورای توسعه استان کردستان از مهمترین برنامه های وزیر کشور و هیئت همراه در سفر به کردستان است.

همچنین وزیر کشور از طرح تعریض گردنه صلوات آباد، ورزشگاه شش هزار نفری ۲۲ گلان و طرح احیای بازآفرینی شهری منطقه منفصل شهری نایسر در شهر سنندج بازدید می کند.

بنابر این گزارش شرکت در شورای توسعه استان کردستان و حضور در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) از جمله دیگر برنامه های وزیر کشور در این سفر یک روزه است.

براساس برنامه های پیش‌بینی شده وزیر کشور پس از برگزاری مراسم استقبال از وزیر کشور در فرودگاه شهدای سنندج, بازدید طرح های عمرانی انجام شده و پس از حضور در جلسات تعیین شده ساعت ۲۱ نیز سنندج را ترک می کند.