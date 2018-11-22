فعالیت ۸۰ باشگاه کتابخوانی در کرمانشاه

حجت الاسلام رحیم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار جام باشگاههای کتابخوانی اظهار داشت: ۸۰ باشگاه کتابخوانی در استان فعال است و بیشترین تعداد باشگاهها در شهرستان اسلام آباد غرب با ۴۶ باشگاه است.
وی افزود: هر باشگاه هشت نفر عضو دارد و در مجموع ۶۴۰ نفر عضو باشگاههای کتابخوانی هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: در این طرح، نخست مربیان، معلمان و مروجان کتابخوانی به عنوان تسهیلگر برای تشکیل باشگاههای کتابخوانی با حضور در کارگاههایی آموزش میبینند و در همین راستا یک دوره کارگاه آموزشی با حضور استاتیدی از تهران برگزار شده است.
وی نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی، تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه را از اهداف این باشگاهها دانست و عنوان کرد: این طرح در دو رده سنی کودکان و نوجوانان برگزار می شود و در مهدهای کودک هم این طرح تحت عنوان دوشنبههای کتابخوانی اجرا میشود.
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