فیلم کوتاه «دریای تلخ» نامزد جایزه بیفا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه احمدی با فیلم «دریای تلخ» که در فهرست نیمه نهایی آکادمی جوایز مستقل سینمای بریتانیا (بیفا) قرار گرفته بود در نهایت موفق شد به فهرست نهایی پنج نامزد اصلی دریافت جایزه بیفای ۲۰۱۸ وارد شود. «دریای تلخ» به همراه چهار فیلم کوتاه دیگر در این بخش برای دریافت جایزه بیفای بهترین فیلم کوتاه بریتانیا رقابت می‌کند.

فیلم کوتاه «دریای تلخ» تاکنون در جشنواره‌هایی چون پانزدهمین دوره‌ جشنواره‌ فیلم کوتاه لندن و بیستمین دوره‌ جشنواره‌ بین‌المللی فیلم کوتاه Short Shorts ژاپن، سی و نهمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم دوربان آفریقای جنوبی و هشتمین دوره‌ جشنواره فیلم کوتاه استتیکای انگلستان حضور داشته و کسب عناوین مهمی چون جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی از جشنواره‌ اسمالز و چهار عنوان نامزدی دریافت جایزه از نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه را در کارنامه‌ خود دارد.

جوایز بیفا یا جایزه آکادمی سینمای مستقل بریتانیا در راستای حمایت از فیلمسازان مستقل انگلستان از سال ۱۹۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است و در کنار جوایز بفتا از مهم‌ترین جوایز آکادمی اروپا به شمار می‌رود.

مراسم پایانی این دوره از جوایز بیفا در روز دوم دسامبر برابر با ۱۱ آذر ماه برگزار خواهد شد.