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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۰

رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم:

گفتمان دینی جهت پیشگیری از آسیب اجتماعی اولویت تبلیغات اسلامی است

گفتمان دینی جهت پیشگیری از آسیب اجتماعی اولویت تبلیغات اسلامی است

رباط‌کریم- رئیس تبلیغات اسلامی رباط‌کریم گفت: گفتمان دینی به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های تبلیغات اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی تولائی، ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در تبلیغات اسلامی رباط کریم اظهار داشت: در راستای تحقق شاخص های ابلاغی سال جاری و با عنایت به لزوم اجرای گفتمان دانش آموزی در نیمه دوم سال۹۷ در مدارس، و با هدف ایجاد فضای مناسب جهت پاسخگوئی به سؤالات و رفع شبهات اعتقادی، اخلاقی و مذهبی در بین جوانان و نوجوانان، برگزار می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم، از تعامل و همکاری بسیار خوب بین اداره آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی در کاهش آسیب های اجتماعی و دستیابی به نیازها و اولویت های جوانان و نوجوانان خبر داد و افزود: به منظور ایجاد بستر مناسب در تحقق اهداف پیش بینی شده و جذب حداکثری گروه های هدف، این طرح برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی دوره اول، دوره دوم و خانواده ها برگزار خواهد شد.

تولایی گفت: در این گفتمان ها از اساتید و کارشناسان توانمند حوزه و دانشگاه استفاده می شود و می تواند تأثیر زیادی در جذب و مشارکت دانش آموزان در جلسات پرسش و پاسخ داشته باشد.

وی بیان داشت: جلسات متعددی در راستای هماهنگی با اداره آموزش و پرورش برای نیازسنجی و اولویت بندی موضوعات مورد نیاز برای جوانان و نوجوانان انجام شده است.

کد مطلب 4465743

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