پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی استان بوشهر نشان دهنده نفوذ تدریجی سامانه ناپایدار جو به استان و افزایش پوشش ابر در سطح استان است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود از اواخر وقت امروز پنجشنبه، بارش باران بر روی دریا آغاز شده و طی روز جمعه مناطقی از استان بوشهر عمدتاً بخش‌های شمالی و مرکزی تحت تاثیر سامانه بارشی قرار گیرد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: از فردا تا اواسط هفته آینده به تناوب بارش باران، گاهی رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش تندباد پدیده های غالب در سطح استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه اینکه از اواخر وقت شنبه و طی روز یکشنبه بارندگی در اغلب نقاط استان از شدت بالایی برخوردار است، افزود: خلیج فارس به سبب وزش باد و گاهی تندباد لحظه ای در این مدت مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

مساعدی بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان نیمه ابری، بتدریج افزایش ابر و از فردا در برخی نقاط عمدتاً بخشهای شمالی و مرکزی استان بارش باران، گاهی رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش تندباد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر با سرعت هشت تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا جنوب غربی تا جنوب شرقی گاهی شمال شرقی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تندباد بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: در این مدت ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و از بامداد فردا ۶۰ تا ۱۲۰ و در هنگام وزش تندباد بیش از ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.