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۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۷

رئیس سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

روادید الکترونیک بدون برچسب اجرایی شد

روادید الکترونیک بدون برچسب اجرایی شد

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از اجرایی شدن طرح روادید الکترونیک بدون برچسب از اول آذرماه 1397 خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت امورخارجه و نیروی انتظامی این طرح از امروز در مقاصد فرودگاهی به اجرا درخواهد آمد و برای آن‌ها روادید الکترونیک بدون برچسب صادر خواهد شد.

مونسان هدف از اجرای این طرح را تسهیل در رفت‌وآمد و نیز تسریع در انجام امور اداری عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این اقدام در افزایش گردشگران ورودی به کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.

کد مطلب 4465848
فاطمه کریمی

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