روادید الکترونیک بدون برچسب اجرایی شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت امورخارجه و نیروی انتظامی این طرح از امروز در مقاصد فرودگاهی به اجرا درخواهد آمد و برای آن‌ها روادید الکترونیک بدون برچسب صادر خواهد شد.



مونسان هدف از اجرای این طرح را تسهیل در رفت‌وآمد و نیز تسریع در انجام امور اداری عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این اقدام در افزایش گردشگران ورودی به کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.