امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت فرهنگ بسیجی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلام ایران به مناسبت هفته بسیج با صدور بیانیه ای تاکید کرد: برای حفظ و استمرار فرهنگ و تفکر بسیج، باید ابعاد و ویژگی‌های این پدیده مبارک بازشناسی و معنا شود.

متن بیانیه بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

پنجم آذر ماه یکی از درخشان‌ترین برگ‌های کتاب انقلاب اسلامی و یادآور صدور فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین و ارتش بیست میلیونی در مقطع حساس و سرنوشت سازی است که نهال نوپای انقلاب اسلامی تازه پا گرفته بود.

بدخواهان و دشمنان تلاش می‌کردند از هر سو و با هر ابزاری از رشدو گسترش انقلاب اسلامی جلوگیری کنند، اما در این شرایط، امام بزرگوار با نگاهی جامع نگر و فراگیر، آینده و امنیت نظام اسلامی و کشور را تضمین کردند و در پنجم آذر ماه سال ۱۳۵۸ فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر فرمودند.

بدون تردید دوراندیشی، هوشیاری و درایت بی نظیر حضرت امام خمینی(ره) در تأسیس آن نهاد مقدس و هدایت و تدابیر روشنگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) اساسی ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌ها در مقابل انقلاب اسلامی بوده و حوادث سال‌های بعد گواهی روشن بر درستی این تصمیم بوده است.

وقتی ارتش رژیم بعث در دوران تحمیل جنگ به ایران سربلند اسلامی به دنبال تحقق رویای فتح ایران بود، مردم شریف کشورمان در قالب بسیج همراه و همدل با ارتش و سپاه به دفاع از مرزهای کشور پرداختند و شهدای سرافرازی را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

در سال های پس از جنگ نیز که کشور تازه از زیر بار جنگ خانمان سوز بیرون آمده بود، باز این بسیجیان - که امامشان آنها را لشکریان مخلص خدا نامید- بودند که بدون هیچ چشمداشتی، پای انقلاب شکوهمند اسلامی ایستادند و برای آبادانی کشور، آستین بالا زدند.

اگر نبود تفکر بسیجی، آیا می‌توان متصور بود که بتوان با وجود شدیدترین تحریم‌ها و دشمنی‌های ظالمانه‌ی دنیای استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار، در بالاترین قلل عرصه های علمی، جهادی، نظامی و سیاسی ایستاد؟

امروز که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، مدافعان حرم اهل بیت(ع) با همین تفکر بسیجی پرچمدار حراست از مرزهای اعتقادی ایران و دفاع از مسلمانان مظلوم شده اند.

بسیج میعادگاه همه اقشار مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی و دستیابی به آرمان‌ها و اهداف آن تا تشکیل تمدن نوین اسلامی است و امروز که نظام مقدسمان هدف تهاجم اقتصادی استکبار جهانی قرار گرفته بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت و نهادینه سازی فرهنگ بسیجی بوده و برای حفظ و استمرار فرهنگ و تفکر بسیج، باید ابعاد و ویژگی‌های این پدیده مبارک بازشناسی و معنا شود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک هفته بسیج به آحاد بسیجیان جان برکف، اعلام می‌کند در سایه رهبری و فرماندهی امام خامنه ای عزیز(مدظله العالی) تا پای جان بر سر آرمان های امام و رهبری، ایستاده است.»