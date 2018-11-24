تیم ایثار قم صدرنشین گروه الف لیگ ملی بسکتبال با ویلچر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مسابقات لیگ ملی بسکتبال با ویلچر مردان باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه در قم در گروه الف پایان یافت و تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم توانست با اقتدار دور رفت را به پایان برساند.

در این مسابقات که در سالن شهدای بهزیستی قم به انجام رسید تیم ایثار قم ۳ مسابقه برگزار کرد و توانست هر ۳ مسابقه خود را با پیروزی پشت سر بگذارد و نشان دهد گزینه اصلی صعود به جمع ۴ تیم پایانی این مسابقات است.

ایثار در سومین و آخرین مسابقه خود در دور رفت به دیدار تیم هیئت جانبازان و معلولین قزوین رفت و ۷۰ بر ۳۰ این تیم را شکست داد و در دیگر بازی جمعه در سالن بهزیستی قم، تیم سهند اسپورت شهر ری ۶۶ بر ۵۲ برابر تیم هیئت بوکان آذربایجان غربی پیروز شد.

ایثار قم در ۲ بازی آغازین خود در این مرحله از رقابت‌ها ابتدا ۷۴ بر ۵۰ تیم سهند اسپورت شهر ری را از پیش رو برداشت و سپس ۸۵ بر ۲۵ از سد تیم هیئت بوکان آذربایجان غربی عبور کرد. در سایر بازی‌ها هیئت بوکان در یک مسابقه نزدیک ۴۳ بر ۴۲ هیئت قزوین را شکست داد.

در دیگر بازی این مرحله تیم سهند اسپورت شهر ری با حساب ۶۷ بر ۴۹ برابر هیئت قزوین صاحب برتری شد. این مسابقات در ۲ گروه برگزار می‌شود. تیم ایثار قم با وجود این در سطح حضور در لیگ برتر است اما به دلیل ناکافی بودن منابع مالی برای حضور در لیگ برتر، در مسابقات دسته اول شرکت کرده است.