توتال به سهامداران خود متعهد است/انتظار نداریم از ما نفت بخرند

امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در گفتگو با خبرنگار درباره علت توقف خرید نفت ایران از سوی فرانسه به عنوان یکی از حامیان اروپایی برجام، گفت: نقش حاکمیت ها در خرید نفت همانند سال های گذشته نیست و این شرکت ها هستند که اقدام به خرید نفت می کنند.

به گفته وی، شرکت توتال فرانسه شرکتی بین المللی است که هم به دولت خود متعهد است و هم به سهام داران خود که تعداد زیادی از آنها آمریکایی هستند.

این مقام مسوول در پاسخ به اینکه آیا انتظار نمی رود که شرکت های اروپایی از سیاست های دولت خود پیروی کنند، تصریح کرد: چنین توقعی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه چشم امید حامیان برجام به گشایش هایی از سوی اروپا است، هنوز اقدام عملیاتی از سوی ساکنین قاره سبز انجام نشده و گفته هایشان تنها در حد شعار باقی مانده است. فرانسه به عنوان یکی از اعضای متعهد برجام نخستین کشوری بود که خرید نفت از ایران را متوقف کرد! نکته قابل توجه این است که وزارت نفت ایران توقعی ندارد که فرانسوی ها خرید نفت از ایران را ادامه دهند؛ به عبارتی دیگر توتال سهام داران آمریکایی خود را به دولت خود ترجیح داده و مکرون، رییس جمهوری فرانسه نیز با صراحت اعلام کرد که نمی تواند توتال را مجبور به اقدامی درباره ایران کند.